Tor Bella Monaca, il presidente Franco chiede al Campidoglio di sbloccare 11 milioni di euro di lavori

Sei opere che aspettano, da anni, di essere realizzate. I mutui venivano rinnovati, certo, ma i lavori non partivano. Per questo, visti il Giubileo 2025, i fondi del Pnrr e la probabile spinta dell’Expo, il territorio del VI Municipio delle Torri deve cogliere l’attimo. È la sintesi dell’incontro che c’è stato tra il minisindaco, Nicola Franco, e l’assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini. Franco ha chiesto di realizzare, finalmente, i lavori previsti dal 2010 nel programma di recupero urbano di Tor Bella Monaca.

Le opere

Le opere in attesa di essere realizzate riguardano soprattutto la viabilità. Il presidente Franco ha presentato all’assessora Segnalini un elenco, redatto in ordine di priorità, dei progetti da portare a conclusione: stralcio intersezione a rotatoria via di Torrenova, via dell’Acqua Vergine e via Prenestina, meglio conosciuta come rotatoria delle “quattro strade” (2.222.825,27 euro); ristrutturazione di via di Torrenova (2.417.018,29 euro); ristrutturazione via dei Ruderi di Torrenova; adeguamento intersezione via Casilina, via Ruderi di Torrenova, via Silicella, via di Giardinetti (2.207.853,24 euro); ristrutturazione via del Torraccio di Torrenova, via Casciani e via Bastianelli (2.417.018,29 euro); ristrutturazione di via Siculiana (1.952.207,08 euro); adeguamento intersezione via Casilina e via di Torrenova (309.874,14 euro)”.

Piano triennale

Tutte le opere elencate rientrano, a partire dal 2010, su ogni piano triennale delle opere pubbliche. Peccato che, negli ultimi 13 anni, i programmi di recupero urbano non siano mai partiti. Insomma, i progetti, assicura il presidente Franco, ci sono ed ora “ne rivendichiamo le attuazioni”. “Parliamo di una cifra superiore agli 11 milioni di euro per il programma di recupero urbano Tor Bella Monaca per la realizzazione di opere già presenti nei piani triennali di opere pubbliche e autorizzate alla stipula dei mutui per il reperimento dei fondi necessari” dice Franco in una nota. Del resto, se questi lavori non si dovessero fare neanche con l’apertura della Porta Santa tra circa un anno e mezzo e con i soldi del Pnrr in arrivo allora sarebbe difficile, se non impossibile, realizzarli in futuro.

Criticità strutturali

“Il territorio del Municipio VI delle Torri presenta criticità infrastrutturali notevoli ed evidenti, soprattutto nei tratti di intersezione tra le consolari in entrambi i sensi di marcia – spiega Nicola Franco in una nota - in particolare, sono noti ai cittadini dei versanti Prenestino e Casilino le criticità relative a via di Torrenova e alla rotatoria delle ‘quattro strade’. È necessario, dopo anni di attesa, rimodulare priorità e progetti, con particolare attenzione alla rotatoria delle ‘quattro strade’ e alla ristrutturazione di via di Torrenova, via del Torraccio di Torrenova, via dei Ruderi di Torrenova, le intersezioni tra via Casilina e via di Torrenova, financo quella tra via Siculiana e via Casilina”.

Rimodulazione

Al termine dell’incontro, Franco ha chiesto di “rimodulare e attivare una programmazione di lavori pubblici che già esiste, da troppi anni. Confidiamo, in questo, nella collaborazione fattiva e leale dell’assessore Segnalini, sperando in altrettanta disponibilità da parte dell’assessore all’Urbanistica Veloccia”.