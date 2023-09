Topi e liquami negli uffici del comune: "Lì lavorano 400 persone"

Non è acqua quella che si è depositata sul pavimento. Come segnalano le rappresentanze sindacali, il liquido che da giorni sta bagnando i pavimenti, è frutto d’una “perdita di acque reflue”. E ne pagano le conseguenze i dipendenti pubblici che lavorano nell’edificio, al civico 191 di Circonvallazione Ostiense.

Liquami a terra negli uffici comunali

“Lì lavorano circa 400 persone – ha spiegato l’ex assessore al personale della giunta pentastellata Antonio De Santis, oggi capogruppo della lista civica Raggi – ed a terra non c’è una semplice pozzanghera, bensì dei liquami fognari che creano un tanfo incredibile nei locali comunali di Circonvallazione Ostiense. Lì ci sono dipartimenti come quello della comunicazione ed il dipartimento ambiente”. Ma sono gli spazi condivisi anche con gli impiegati dell’autoparco di Roma Capitale. Una grande struttura, a pochi passi da Eataly e dal ponte di ferro dedicato a Settimia Spizzichino.

“Anche i topi stanno facendo capolino in una struttura che versa in una condizione vergognosa e nella quale – ha aggiunto anche il consigliere De Santis – lo scorso anno è stato chiuso dalla Asl anche un intero piano, l’ultimo per l’esattezza. E’ una condizione inaccettabile per chi vi lavora e quindi è necessario s’intervenga al più presto per ripristinare la salubrità dei luoghi”.

La denuncia dei sindacati

Analoga richiesta è stata formulata dai responsabili di FP Cgil, Cisl Fp di Roma e UilFp di Roma e del Lazio. Le organizzazioni sindacali il 22 settembre, con una nota inviata per conoscenza ai vari dipartimenti capitolini, al direttore del municipio VIII ed anche alla polizia locale, hanno segnalato che “da più di 10 giorni insiste una perdita di acque reflue alla base della colonna dei servizi igienici posti all’altezza della scala C del plesso in oggetto”.

Non è la prima volta che accade. Secondo le tre sigle sindacali infatti, “tale situazione negli ultimi mesi si è verificata più volte”. Ed è anche per questo che si chiede “urgentemente” un intervento finalizzato al ripristino della legalità. L’urgenza è tale che, se non dovesse arrivare entro 5 giorni, i sindacati hanno minacciato di segnalare la condizioni alle autorità competenti.