Topi vista Colosseo: pronta la derattizzazione

I topi con vista al Colosseo non sono passati inosservati. L’area dall’Anfiteatro Flavio, Colle Oppio e Domus Area sarà zona soggetta da azioni di derattizzazione straordinaria a partire da lunedì 28 agosto.

A Roma è stimata la presenza di circa 7 milioni di esemplari di ratti (2,5 per ogni abitante) e per questo l’Ufficio gestione specie sinantrope e problematiche del Dipartimento tutela ambientale ha attivato un protocollo di interventi congiunto con Ama. Le operazioni riguarderanno sia le tane nelle aree verdi immediatamente adiacenti al Parco Archeologico del Colosseo che gli interventi nei tombini stradali, oltre alla consueta collocazione di trappole.

La presenza massiccia di topi divide la politica capitolina. Da una parte la Lega attacca il sindaco Gualtieri tramite la deputata Simonetta Matone secondo cui il Primo Cittadino e la sua Giunta: “non hanno nemmeno il pudore di ammettere i gravissimi errori nella gestione della città, a fronte di un'emergenza rifiuti ormai insostenibile e di una crisi sanitaria che rischia di abbattersi sulla salute dei romani e dei tantissimi turisti che visitano la Capitale” e il senatore leghista Claudio Durigon e il coordinatore della Lega nel Lazio Davide Bordoni che si chiedono: “Inaccettabile per i romani e per i tanti turisti giustamente indignati di fronte al clamoroso fallimento di Gualtieri. Il sindaco non prova vergogna?".

A placare gli animi ci prova l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi secondo cui la situazione al Colosseo è assolutamente sotto controllo con un intervento straordinario già avviato da Ama e dal Servizio Giardini. “Il caldo di queste giornate - spiega all'Andkronos - e l'afflusso dei turisti ha portato a una grande quantità di rifiuti, principalmente bottigliette di plastica, abbandonati in tutte le aree circostanti l'anfiteatro, soprattutto nelle aree verdi, le zone all'ombra, sotto gli alberi''