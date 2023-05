Il leghista Tony Bruognolo è il nuovo commissario dell'Ater provinciale di Roma

L'anticipazione del 4 maggio è diventata una notizia ufficiale: Tony Junior Bruognolo è il nuovo commissario straordinario dell'Ater della provincia di Roma. Lunedì 8 il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina, che verrà anche pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Tony Bruognolo nominato al vertice dell'Ater

La nomina di Bruognolo, segretario della Lega nell'area dei Castelli, era nell'aria da giorni. Voci sempre più forti lo davano in pole position per ricoprire il ruolo di commissario straordinario, rimasto vacante dal 1° luglio 2022 con la decadenza di Giuseppe Zaccariello, in carica dal 2017. Una situazione non accettabile, data l'ampiezza del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica solo tra Guidonia Montecelio, Fiumicino, Ciampino.

Chi è il nuovo commissario di Ater provincia

Bruognolo, uomo di fiducia di Claudio Durigon, ha provato il salto in Regione, non riuscendoci. Alle scorse elezioni ha ottenuto oltre 11.000 preferenze, ma è arrivato terzo nella sua lista risultando il primo degli esclusi. Il nuovo commissario sarà in carica fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 2024. Nei prossimi giorni arriveranno anche le nomine per le Ater di Viterbo e Civitavecchia.

Righini: "Buon lavoro all'amico Bruognolo"

"Buon lavoro all’amico Tony Bruognolo - le parole dell'assessore al bilancio e all'agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini - . Un ruolo delicato, su un tema, quello della gestione dell’edilizia residenziale pubblica, particolarmente importante e dal significativo valore sociale, che sono certo saprà svolgere con responsabilità e determinazione". Anche la capogruppo della Lega in assemblea regionale, Laura Cartaginese, ha fatto gli auguri a Bruognolo: "Buon lavoro al neo commissario - scrive in una nota - , la sua esperienza e professionalità saranno una garanzia per affrontare con concretezza le oggettive difficoltà economiche e logistiche in cui l'Azienda territoriale si trova, tema a me molto caro". "Dalla commissione urbanistica e politiche abitative il pieno supporto per affrontare con responsabilità, concretezza e trasparenza le difficoltà dell’Azienda” ha commentato la consigliera di FdI Laura Corrotti.