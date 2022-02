Rocca Cencia, nessuno interviene: da due mesi una lamiera pende sulla testa degli operai

Due mesi e nessun intervento effettuato. Così i lavoratori Ama del Tmb di Rocca Cencia restano con una lamiera che funge da grondaia sospesa sulla testa: è la soluzione “temporanea” adottata da Ama contro lo scolo d’acqua che dal tetto, quando piove, casca direttamente sulla postazione di chi opera sul braccio a base fissa dell’impianto.

Rocca Cencia: la lamiera pende sulla testa degli operai

L’emblema delle pessime condizioni in cui versa il sito, l’ultimo operativo della municipalizzata, per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti. Un impianto, quello di Rocca Cencia, che fa acqua da tutte le parti e che, dopo il rogo che lo ha parzialmente coinvolto, serve Roma ad un terzo della sua capacità iniziale. Da tempo i sindacati tuonano contro lo stato precario e fatiscente dello stabilimento vessato da infiltrazioni e addirittura infestazione di insetti come le pulci che l’estate scorsa avevano invaso spogliatoi, uffici e sale di manovra.

Tmb di Rocca Cencia: piove sulla postazione di manovra

Quella lamiera legata alle guide del solaio per “proteggere” i lavoratori dalla pioggia, a distanza di due mesi, è ancora li. L’amara previsione dei sindacati si è rivelata una triste realtà: “Come temevamo la ‘soluzione provvisoria’ di Ama per il controsoffitto pericolante del braccio a base fissa nel Tmb di Rocca Cencia è ancora lì dalla fine di novembre. Basta chiacchiere - tuona l’Ama Fp Cgil - bisogna dare priorità alla sicurezza”. Degli interventi di manutenzione immediati, puntuali e costanti nemmeno l’ombra: eppure i lavoratori meriterebbero un luogo di lavoro sicuro, salubre e decoroso.