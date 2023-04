Gualtieri chiude definitivamente l’impianto TMB di Rocca Cencia

L’impianto TMB di Rocca Cencia è chiuso per sempre. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato la decisione in Aula Giulio Cesare a cui si è rivolto “per condividere una decisione attesa che – ha sottolineato – vorrei definire storica”.

TMB chiuso per sempre

Dalle ore 18 di lunedì 3 aprile la struttura dedicata al trattamento meccanico biologico aveva smesso di accogliere camion al suo interno. “Da ieri l’impianto è chiuso – ha spiegato Gualtieri – è stata emanata un’ordinanza di dissequestro dalla procura della Repubblica e quindi Ama è tornata in pieno possesso dell’impianto. Abbiamo deciso pertanto di anticipare una scelta che avevamo intenzione di compiere entro la fine della consiliatura, quella di chiudere definitivamente Rocca Cencia”.

Tre settimane per svuotare il TMB

All’interno dell’impianto, è stato ricordato dal primo cittadino, ci sono circa 6mila tonnellate di rifiuti che sono la causa dei cattivi odori spesso segnalati dai cittadini che, da molti anni, stanno chiedendo di porre fine al suo utilizzo. Sono ora stati accontentati. L’amministrazione cittadina ha dato mandato di svuotare la fossa entro 21 giorni. Dopodichè il problema dei miasmi dovrebbe essere automaticamente archiviato.

L'importanza del piano rifiuti

Perché chiude il TMB? Il sindaco ha più volte ribadito che “non è più necessario” in quanto la città si è dotata di un piano rifiuti che ha previsto la realizzazione di tutti gli impianti necessari, compreso il termovalorizzatore. “Abbiamo scelto un modello di sviluppo che è a discarica zero e che quindi non richiede il ricorso ai TMB”. Inoltre, ha dichiarato Gualtieri, nelle more dell’implementazione del piano, “sono stati negoziati sbocchi fino al 2026”. I rifiuti saranno portati altrove, anche all’estero, in attesa di realizzare l’annunciata “autosufficienza impiantistica”. Dopodichè saranno gestiti in città.

A Rocca Cencia solo la trasferenza

Cosa succede ora a Rocca Cencia? Resta come semplice sito di trasferenza “come Ponte Malnome ed Ostia” ha dichiarato Gualtieri, “i rifiuti non saranno pertanto stoccati a terra, ma verranno filmati e poi trasferiti” in altri impianti che ne realizzeranno il trattamento finale. Di certo, da ieri, il TMB di Rocca Cencia ha smesso per sempre di riceverli.

Un momento atteso

“E’ un momento che aspettavamo da tempo insieme ai cittadini e ai comitati del municipio VI. Una battaglia - ha dichiarato la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli - che ho seguito personalmente e che ora diventa realtà e permetterà di risanare una ferita ambientale in questa parte del territorio romano. Un grazie al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora Sabrina Alfonsi e ai consiglieri dell’assemblea capitolina che con determinazione e senza sosta hanno lavorato in questa direzione”.