Rifiuti di Roma nel Tmb di Guidonia, il M5S annuncia battaglia

Il collaudo del Tmb di Guidonia previsto per lunedì è stato rinviato, ma questo non significa che l'apertura dell'impianto salterà. Doveva iniziare tutto il 9 gennaio, per l'appunto, ma il sindaco della Città dell'Aria, Mauro Lombardo, ha ricevuto la notizia dello slittamento direttamente dagli amministratori straordinari di nomina prefettizia della Ambiente Guidonia Srl. Slittamento a data da destinarsi, ma "a breve", come confermato dal Sindaco. Nel frattempo sempre il 9 c'è stato un sit-in di protesta, al quale ha preso parte anche il M5S locale.

Tra i presenti anche il presidente della commissione agricoltura e ambiente in Regione, Valerio Novelli. In questo momento il partito di Giuseppe Conte è al fianco dell'amministrazione locale sul tema impiantistico. "Ritengo che in questa fase sia necessaria la massima vigilanza - fa sapere il consigliere - soprattutto sui possibili collaudi dell'impianto che, allo stato attuale, non hanno ancora un cronoprogramma preciso. La troppa incertezza mi preoccupa perché non è un buon segnale per i cittadini, la salute e l'ambiente". Se i collaudi, avverte Novelli "non rientreranno nei parametri ambientali di Arpa Lazio" il M5S di Guidonia Montecelio si rivolgerà "alle sedi più opportune".

Come ha annunciato di voler fare Mauro Lombardo: "Il fronte giudiziario è l'unico dal quale può arrivare la chiusura del Tmb - ha già fatto sapere - e sono disponibile a ricorrere ad un secondo grado. "Chiederò di far partecipare l’amministrazione comunale ai controlli sul funzionamento dell’impianto - ha aggiunto Lombardi - ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutti i valori che possano misurare l’impatto ambientale”.