Così Ama vuole rimettere in funzione l'ex Tmb di via Salaria

Ama vuole rimettere in funzione l’ex TMB Salario. A quasi cinque anni dall’incendio che lo ha distrutto rendendolo completamente inutilizzabile per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, la municipalizzata ha presentato un progetto per trasformare parte del sito in un impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento.

In via Salaria l’impianto per il recupero delle terre di spazzamento

Nello stabilimento di via Salaria 981 dovrebbero così arrivare sabbia, ghiaino e ghiaietto. Residui e rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale e dalle operazioni di pulizia delle caditoie della città.Trentamila tonnellate l’anno, 100 al giorno.

“L’introduzione di questa tipologia di impianto ha l’obiettivo finale di perseguire il massimo recupero di materia dai flussi rinvenuti dalle attività di lavaggio e spazzamento stradale nel territorio di Roma Capitale e la conseguente minimizzazione dei conferimenti in discarica”, scrive Ama nella relazione tecnica. Per l’intervento è stata chiesta alla Regione Lazio la verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA, la valutazione di impatto ambientale. Tutto all’insaputa dei cittadini e, a quanto pare, anche del municipio.

Le emissioni gassose del trattamento

Così quel quadrante della città, che per quasi dieci anni è stato vittima ed ha combattuto contro i miasmi provenienti dal TMB Salario, è nuovamente pronto alle barricate. La promessa di un centro direzionale con uffici, spazi aperti ai cittadini e addirittura un parco sul fiume sembra sfumata, ma nessuno lì vuole più vedere camion carichi di rifiuti varcare la soglia del 981 di via Salaria.

Preoccupano le emissioni gassose prodotte dal trattamento. "Per minimizzare gli impatti verso l’ambiente esterno, anche in ossequio alla vigente normativa ambientale, le aree dove verranno stoccati, movimentati e trattati i rifiuti dovranno essere mantenute in depressione con captazione dell'aria esausta e rilancio ai sistemi di trattamento finale prima dell’immissione finale in atmosfera. Anche per questo motivo - specifica Ama nella relazione illustrativa - l’impianto dovrà essere realizzato all’interno di un capannone coperto e

tamponato, dotato di portoni di accesso e sistemi di compartimentazione atti a costituire una barriera per minimizzare la fuoriuscita di emissioni gassose verso l’esterno".

La protesta dei cittadini per anni vittime dei miasmi

“Questa è l’ennesima azione fatta alle spalle dei cittadini, senza coinvolgere nelle scelte la popolazione del territorio. Ma questa volta - sottolinea ai microfoni di RomaToday Daniele Poggiani, del comitato spontaneo che per lungo tempo si è battuto contro il TMB Salario - non la subiremo. La notizia di un nuovo impianto che tratta rifiuti nel sito Ama di via Salaria per noi rappresenta un incubo. Siamo molto preoccupati di dover rivivere una situazione che per anni ci ha umiliati, condizionando e rendendo un inferno la nostra vita. Qui - aggiunge Poggiani - già abbiamo problemi con i cattivi odori che arrivano dal depuratore Acea e non siamo disposti a subire altro. Siamo invece pronti alla guerra”.

“Per noi cittadini un impianto di trattamento delle terre di spazzamento nel sito dell’ex TMB Salario non è accettabile. Ci sentiamo presi in giro”, rincara la dose Maria Teresa Maccarrone per anni pasionaria della protesta contro l’impianto di trattamento meccanico biologico di Ama. “Non è bastata la vicenda del TMB, non è bastato l'incendio, ora voglio posizionare un nuovo impianto sotto le nostre finestre: a 50 metri dalla prima casa e a 150 metri dall'asilo”. Convocata per domani 31 agosto una riunione urgente dell'Osservatorio permanente sul TMB. Villa Spada, Fidene e dintorni sono pronti ad una nuova battaglia.

L’ex presidente Caudo: “Impianto inaccettabile”

“Tutto questo è inaccettabile per i cittadini che si aspettano invece la riconversione di quell’area e di essere risarciti dei malesseri e dei malanni che hanno subito per oltre dieci anni”, ha commentato il consigliere comunale di Roma Futura, Giovanni Caudo, che è stato anche presidente del Roma Montesacro. Durante la sua mini consiliatura (2018-2021) la bonifica del sito e la spinta per il rilancio della via Salaria, a partire dalla riconversione senza l’ombra dei rifiuti del vecchio TMB andato a fuoco. Da qui l’attacco frontale all’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. “Proporre di riportare i rifiuti nel sito dell’ex TMB significa voler tagliare i ponti e i legami politici con un pezzo di città che ha contribuito a costruire, proprio sulle battaglie condotte in quel sito per affermare il diritto alla salute, le premesse perché ci fosse una coalizione di sinistra-plurale al governo di questa città. Nulla è ancora deciso e nulla è ancora irrimediabile. Per questo chiediamo semplicemente di cancellare questa ipotesi e di tornare a pensare a quel sito alzando l’ambizione”.

Il Campidoglio: "Sarà hub dell'economia circolare"

Ma il Comune sposa l’idea di Ama e parla di “piccolo impianto” da 30mila tonnellate annue per il trattamento ed il recupero delle terre di spazzamento. “Al termine di un procedimento di selezione e lavaggio del residuo raccolto composto da terra, sabbia, foglie, carta e plastica che proviene dal lavoro delle spazzatrici durante la pulizia delle strade, l’impianto - ha spiegato l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi - consente di recuperare oltre il 90% dei materiali in ingresso, che vengono prevalentemente utilizzati come materie prime seconde. Una tecnologia all’avanguardia già presente in altre città d’Italia come Milano (30.000 tnt) e Venezia (70.000 tnt)". L’impianto è previsto dal Piano Industriale di AMA e finanziato per 4 milioni con fondi del Giubileo “che, come i biodigestori anaerobici e i selettori per la carta e il multimateriale, si inseriscono a pieno titolo nel novero degli impianti che operano nella logica dell’economia circolare”.

Nei tre ettari del sito di Ama sulla Salaria il Campidoglio vuole creare il primo hub dell’economia circolare di Roma. Previsti anche un centro per il recupero e il riciclo dei RAEE e materiali diversi, un centro del riuso per l’educazione e la formazione alla sostenibilità. Uno spazio “aperto a tutti che punta sullo sviluppo delle competenze e delle filiere green, dalle ciclofficine alle sartorie sociali, dai laboratori per la riparazione degli elettrodomestici passando per l’artigianato del legno, del vetro e del ferro. Un luogo per dare una seconda vita a tutto ciò che può essere riparato e recuperato, favorendo la necessaria riduzione della produzione dei rifiuti che oggi superano il milione e 700.000 tonnellate annue e la transizione graduale nella direzione dell’economia circolare. Un luogo importante per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di recupero di materia e di riciclaggio previsti dal Piano del ciclo dei rifiuti di Roma”, ha detto Alfonsi. Che poi ha sottolineato: “Questa Giunta ha chiuso con i TMB e con le discariche. Non si guarda al passato, ma al futuro”.