Termocamere e multe fino a 10mila euro: l'ordinanza del sindaco per contrastare gli incendi

Multe salate e installazione di termocamere. Sono questi i contenuti dell'ordinanza firmata dal sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, in vigore dal 01 giugno 2022 al 31 maggio 2023. "È ancora vivo nel cuore di tanti tiburtini il ricordo degli incendi dello scorso anno che hanno colpito Monte Catillo e altre zone del nostro Comune. Per questo, è di fondamentale importanza evitare i fattori di rischio, anche facendo leva sul buon senso dei cittadini" ha commentato il primo cittadino.

In accordo con Città Metropolitana di Roma, il Comune di Tivoli, sta provvedendo all'installazione di termocamere in grado di inviare un segnale di allerta alle autorità locali ad ogni rilevamento d'incendio. Posizionate in punti strategici del territorio comunale, hanno uno zoom 50x in grado di rilevare incendi a grande distanza, anche in notturno, ed effettuano un monitoraggio continuo a 360°. Prevista anche l'installazione di due telecamere di rilevamento targhe per monitorare i passaggi delle vetture nelle aree di possibile innesco di incendi.

In particolare, l’ordinanza stabilisce per il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre precisi divieti in tutte le aree a rischio d’incendio disponendo che la bruciatura degli arbusti sia consentita solo fuori dal centro abitato, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati. Le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate dal 1 ottobre al 31 marzo, dalle ore 5 alle ore 8 (orario fine combustione) e dalle ore 17 alle ore 20 (orario fine combustione); dal 1 aprile al 14 giugno, dalle ore 5 alle ore 8 (orario fine combustione) e dalle ore 19 alle ore 22. In caso di procurato incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €.1.032,00 e non superiore ad €.10.329,00.