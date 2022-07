Tiberis, la spiaggia sul Tevere “sarà aperta tutto l’anno”

Sarà aperta ben oltre la stagione estiva la spiaggia allestita sotto ponte Marconi. E’ questa la novità che l’amministrazione Gualtieri intende riservare a Tiberis.

La novità più importante

“Tiberis è completamente diversa rispetto alle passate edizioni, visto che funzionerà dalla mattina fino alla mezzanotte, grazie ad una grande attività culturale. Ma quello che ci interessa di più – ha sottolineato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, in un video diffuso attraverso i propri canali social - è che questa spiaggia rimarrà tutto l’anno. Stiamo lavorando per una riqualificazione ed un uso degli affacci sul Tevere che non riguarda solo questo, ma Tiberis sarà il primo a disposizione della cittadinanza”. Anche oltre la finestra estiva.

Un'idea perfezionata negli anni

L’idea di realizzare una spiaggia sulla banchina sotto ponte Marconi, vanta ormai un’esperienza pluriennale. Nata con il proposito di riqualificare un’area degradata, invasa da rifiuti e vegetazione infestante, quell’originale intuizione si è nel tempo evoluta ed è così traghettata da un’amministrazione cittadina all’altra. “Tiberis in questi anni è stata una buona idea mal eseguita” ha ribadito il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri, che già negli anni precedenti aveva espresso analoghe considerazioni sull'iniziativa. Dal minisindaco della riva Ostiense, poi, la conferma del lavoro in corso finalizzato a far ottenere alla spiaggia, la “prima della sponda sinistra che si vuole riqualificare”, “un attrezzaggio definitivo” perché rimanga attiva, anche con la collaborazione di terzi, per tutto l'anno”.

Le novità della stagione 2022

Cosa trovano i romani a Tiberis? La spiaggia è stata allestita con 100 lettini, 50 ombrelloni. Ha uno spazio allestito con 4 bagni più un altro dedicato alle persone con disabilità. Ci sono tavolini ed i classici campi da beach volley che, come la piattaforma dedicata agli giochi d’acqua, rappresentano una costante per tutte le edizioni. La stagione, quest'anno curata da Habicura, è stata inaugurata l’8 luglio e, a differenza del passato, prevede eventi serali con musica che spazia per molti generi dalla tradizione popolare al jazz, dal blues al rock. I concerti sono a pagamento, iniziano alle ore 21 e prevedono un costo di 10 euro, consumazioni inclusa. Dal venerdì alla domenica i concerti durano fino all’una di notte.

Il pomeriggio invece le iniziative messa in calendario sono gratuite. E si va dalle lezioni di ginnastica posturale a quelle di yoga. A disposizione anche tavoli da ping pong e l’immancabile calcio balilla, protagonista anche delle precedenti edizioni.