Tiberis 2024: la spiaggia sul Tevere è pronta per l’estate

La stagione estiva prende avvio anche sotto ponte Marconi. È lì infatti che si trova Tiberis: la banchina che, sulla sponda del municipio VIII, è stata attrezzata come spiaggia sul fiume. A presenziare l’apertura della spiaggia hanno provveduto, nella serata del 25 giugno, il sindaco Gualtieri, l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi ed il minisindaco Amedeo Ciaccheri. Come ormai da tradizione, Tiberis è stata attrezzata con aree relax, ombrelloni e lettini, tavoli da ping pong e biliardini e dagli ormai classici campi da beach volley presenti sin dalla prima edizione, lanciata durante l’amministrazione Raggi.

Le differenze con le prime edizioni

La principale differenza di quanto avvenuto con la consiliatura pentastellata, risiede nelle attività serali che a Tiberis vengono organizzate. “Un modello di gestione diverso da quello del passato che consente all’operatore di realizzare l’equilibrio economico attraverso le attività di intrattenimento serale, si è rivelata la chiave del successo di questa iniziativa” ha ricordato l’assessora Alfonsi, soddisfatta per “l'efficace collaborazione tra pubblico e privato, sia possibile offrire ai cittadini un servizio di qualità elevata con un costo minore per l’amministrazione”. Oltre alle attività serali, rispetto al passato, C’è anche un chiosco che, ormai da qualche anno, ha sostituito le macchinette che distribuivano snack e bevande. Somministrazione e concerti rappresentano, a ben vedere, le novità introdotte dall’amministrazione Gualtieri. Ma non sono le uniche. Tiberis infatti, terminata la stagione estiva, verrà trasformato in un altro parco di affaccio permanente.

La trasformazione di Tiberis in spiaggia permanente

“Essere riusciti a stabilizzare un luogo così bello e di qualità per noi è motivo di gioia. Questa spiaggia fluviale è solo una tappa del progetto più ampio dei parchi d’affaccio. Tiberis, con la programmazione anche invernale, diventa a pieno titolo il nono parco lungo il corso del fiume. Andremo avanti, per creare un unico parco fluviale lineare, il più grande d’Europa” ha promesso il sindaco.

Trasformare le sponde del Tevere in un parco può rappresentare anche una formula per contrastare il fenomeno degli sversamenti abusivi. Con quest’intenzione infatti era nata Tiberis, su un’area fluviale in precedenza profondamente degradata. Oggi rappresenta un fiore all’occhiello che le amministrazioni si contendono. Un modello in parte replicato con i parchi di affaccio in fase di allestimento che, secondo chi amministra il territorio, rappresentano un importante argine contro rifiuti e pericolosi roghi.

Quando partiranno i lavori

Terminata la stagione estiva, Tiberis sarà cantierizzata per realizzarvi il nuovo parco fluviale. Al riguardo si è ià conclusa la conferenza dei servizi e si sta provvedendo a redigere il progetto esecutivo. A metà ottobre potrebbero partire i lavori, finanziati con un milione di euro, che renderanno Tiberis un parco permanente. A valorizzarne la dimensione ludico sportiva, contribuiranno giochi d'acqua luminosi, con pedana e passerella antiscivolo; nuove attrezzature e la costruzione di una piazza gradonata. È previsto anche un incremento delle essenze arboree ripariali per rafforzare la loro capacità di depurare i suoli e migliorare le temperature, contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici e delle isole di calore che, nel quadrante, fanno registrare picchi significativi.