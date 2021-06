Tiberis, a fine luglio sul Tevere approda una tappa del Beach Volley Tour

Segnali di vita da Tiberis. La spiaggia sul Tevere, pensata e voluta dall'amministrazione di Virginia Raggi, figura nel calendario dell’ICB Beach Volley Tour Lazio. Dopo l’interruzione forzata del 2020, causata dalla pandemia, la FIPAV Lazio ed il Credito Sportivo, hanno deciso di rilanciare l’appuntamento che già in passato era stato organizzato ricorrendo anche ai campi da gioco sotto Ponte Marconi. E così anche quest’anno, i promotori dell’evento, promettono di regalare “spettacolo ed emozioni su tutto il litorale, da metà giugno a inizio agosto, coinvolgendo le migliori coppie del panorama italiano”. Un impegno che riguarda anche Tiberis.

Il tour anche sul Tevere

Dal litorale pontino infatti l’ICS Beach Volley Tour Lazio “approderà il prossimo 25 luglio a Roma con la quinta tappa al “Tiberis”, sul fiume Tevere una piacevole conferma, perché a beach volley si può giocare ovunque” si legge nella nota che accompagna l’evento. Un segnale positivo che genera aspettative. E non solo tra gli appassionati del beach volley.

Gli accordi con il Campidoglio

Il bando per l’allestimento andato deserto, e lo slittamento della data di apertura della spiaggia tiberina, avevano alimentato molti dubbi. “Gli accordi con l’ufficio del Campidoglio che si occupa di Tiberis risalgono ad un po’ di tempo fa. Non abbiamo ricevuto ulteriori aggiornamenti - ha spiegato il presidente della FIPAV Andrea Burlandi - auspichiamo si possa svolgere sul Tevere. Qualora non fosse possibile, e ci aspettiamo di saperlo entro la fine di giugno, rinunceremo a quella tappa”.

Le tappe previste

Sotto ponte Marconi l’evento, qualora sia effettivamente organizzato, sarà articolato comunque su una sola giornata. Al momento comunque restano confermate tutte e sei le tappe dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2021 con una kermesse che, oltre Tiberis, nella capitale può contare anche su un'altra spiaggia, quella di Ostia.

LE TAPPE DELL’ICS BEACH VOLLEY TOUR LAZIO 2021

12-13 giugno – “Rive di Traiano”, Terracina

19-20 giugno – “Rive di Traiano”, Terracina (serie nazionale)

3-4 luglio – spiaggia di San Felice Circeo

10-11 luglio – “Lido Altamarea”, Sperlonga

25 luglio – “Tiberis”, Roma

31 luglio-1 agosto – “Pinetina Beach Village”, Ostia (Roma)