Tiberis adesso fa gola: in corsa per l’affidamento ci sono 15 operatori

Per l’edizione del 2022 sono stati nove i soggetti che hanno aderito alla manifestazione d’interesse. Quest’anno gli operatori economici che hanno risposto alla “call” del Campidoglio per organizzare e gestire la spiaggia sul Tevere sono saliti a 15: un aumento di oltre il 35%.

L'accresciuto appeal di Tiberis

"L'ottima risposta al bando 2023 dimostra l'accresciuta attrattività di Tiberis” ha commentato l’assessora Sabrina Alfonsi. Il cambiamento rispetto al passato, con una “completa revisione e rimodulazione” che, oltre ad averlo reso “più sostenibile per l’amministrazione", ha aggiunto l’assessora, ne ha aumentato anche l’appeal commerciale.

La nuova formula

Rispetto ai primi anni, quella della gestione pentastellata, nella spiaggia sotto ponte Marconi è divenuto possibile organizzare eventi serali a pagamento, con la prescrizione di non superare i 200 posti di capienza. E’ inoltre attivo un servizio di somministrazione che ha preso il posto dei classici distributori automatici di snack e bevande. Nell'insieme, la formula avviata nel 2022,oltre ad aver reso sostenibile il costo per l'amministrazione e più interessante l'investimento per il privato, ha avuto anche un altro effetto. Ha fatto lievitare la partecipazione del pubblico, testimoniato dalle oltre 19mila presenze.

Quattro mesi di relax a contatto col Tevere

L’edizione 2023 di Tiberis si svolgerà in 120 giorni, dal 15 maggio al 15 settembre. Quattro mesi quindi che includono anche i giorni necessari ad allestire e disallestire l’area. La realtà che ne otterrà Il gestore dovrà provvedere al completamento dell'allestimento adottando criteri di eco-sostenibilità con la realizzazione, tra l'altro, di un'area bar-ristoro e alla definizione e pubblicizzazione di un calendario di eventi di intrattenimento, concerti e spettacoli serali a prezzo calmierati. I 15 operatori che hanno manifestato interesse a gestire Tiberis, dovranno presentare la propria offerta entro le ore 12 del prossimo 31 marzo.