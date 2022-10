TIber II: i materiali recuperati dal relitto saranno rivenduti

Costerà 112 mila euro alla Regione Lazio far rimuovere il relitto della motonave Tiber II. Una cifra che poteva essere molto più alta, calmierata dalla possibilità data alla ditta che provvederà alla rimozione di rivendere i materiali recuperati. La direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo ha approvato, con una determina, il quadro economico dei lavori che serviranno per rimuovere l’imbarcazione. Nel documento, inoltre, si spiega quali e quante siano le difficoltà incontrate nell’effettuare questa operazione.

Il Tiber II, che si trova ormai dal 2008 sulla banchina destra del fiume Tevere, in corrispondenza dello scalo di alaggio di Lungotevere della Vittoria in Roma, andò a schiantarsi, a causa di una piena, contro ponte Sant’Angelo. Su disposizione della magistratura, l’imbarcazione venne messa, due anni dopo, sequestro e sistemata lungo la banchina destra del fiume, in attesa di essere rimossa. Visto che l’armatore non si è mai attivato per la rimozione, è intervenuta la Regione Lazio che ha intrapreso una lunga battaglia legale.

Le difficoltà logistiche

Diversi sono stati i sopralluoghi tecnici per capire come rimuovere il relitto. Già ad ottobre del 2019, si capiva che portare via l’imbarcazione via terra era praticamente impossibile, “in ragione delle sue grandi dimensioni e delle connesse difficoltà tecniche e logistiche”. Altrettanto è stata scartata l’ipotesi di “delocalizzazione via fiume in quanto il natante è ormai da considerarsi un relitto e nessuna garanzia può essere assicurata in merito alla galleggiabilità e alla manovrabilità dello scafo”. Inoltre, non era comunque “disponibile alcun sito idoneo allo stoccaggio e alla demolizione nel tratto in questione”.

Quindi, l’unica soluzione tecnicamente percorribile è quella “della demolizione in loco del relitto”, procedendo alla “caratterizzazione e differenziazione” dei materiali di risulta e “al recupero di tutti i materiali passibili di valorizzazione, riutilizzo, riuso e riciclaggio, in un’ottica di economia circolare e in linea con quanto previsto dalle norme comunitarie di settore”. È proprio grazie a questa scelta che è stato possibile abbattere i costi, fermo restando la spesa finale sarà addebitata all’armatore del Tiber II.

i materiali recuperati saranno rivenduti

Ai fini dell’individuazione della base d’asta, si è tenuto conto della circostanza che l’impresa appaltatrice è autorizzata a “vendere, a riutilizzare o ad avviare a smaltimento/riuso/recupero il materiale ricavato dalla demolizione del relitto, rappresentando tale circostanza un’importante “entrata economica” per l’Impresa stessa”. È stato concesso, infatti, il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dallo smantellamento della nave, dal materiale ferroso ai motori, compresi il carburante ancora presente a bordo, le attrezzature tecniche e il mobilio. Tutti questi saranno considerati di proprietà dell’appaltatore, che potrà ottenere ricavi dalla successiva vendita. Nel quadro economico stilato, si stima un importo commerciale di 82mila circa. Cifra che è stata detratta dalla base d’asta dell’appalto.

I lavori stavano per slittare di nuovo

Nella determina della direzione regionale lavori pubblici si trova anche un fatto particolare che, visti i regolamenti, avrebbe potuto far slittare ulteriormente le operazioni di rimozione del relitto. L’8 settembre 2022, infatti, il responsabile unico del procedimento aveva riscontrato che, sulla piattaforma telematica STELLA, non era stata collocata alcuna offerta da parte dei tre operatori economici che la direzione aveva invitato per effettuare il lavoro.

Il giorno stesso, il signor Sannino Nunzio, in qualità di amministratore unico della società Sannino srl Unipersonale, scriveva al responsabile “di aver proceduto al caricamento della documentazione allegata firmata digitalmente, sulla piattaforma STELLA, non riuscendo ad inoltrarla in quanto la piattaforma restituisce il seguente messaggio "File PDF non generato correttamente. Ripetere l'operazione". Insomma, la ditta non riusciva a caricare i documenti necessari, con il rischio che tutto il procedimento potesse saltare. Alla fine, la società ha spedito tutto il necessario al responsabile unico del procedimento, aggirando il problema e procedendo, quindi, all’aggiudicazione dei lavori.