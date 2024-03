Tevere: partiti gli interventi di pulizia delle banchine

Gli idranti sono già entrati in funzione per tirare a lucido la banchina del Tevere. Ne beneficia un tratto lungo tre chilometri, da ponte Cavour a Ponte Fabricio e, quindi, dal quartiere della Vittoria all’Isola Tiberina.

Un intervento per migliora decoro e sicurezza

Le operazioni avviate consentiranno di eliminare il degrado igienico sanitario e ambientale presente sull’area interessata, riportando la zona in condizioni di sicurezza anche a livello idraulico. Obiettivo, quest'ultimo, che sarà reso possibile grazie alla rimozione dei materiali di rifiuto e della vegetazione infestante che ostruiva alcune aree golenali. Per i lavori la Regione Lazio ha disposto uno stanziamento pari a 200 mila euro.

“È un intervento importante che riguarda la pulizia della banchina ma anche alcune opere idrauliche per la sicurezza e per il corretto scorrimento del fiume, fondamentale nei casi di piena dovuti alle forti piogge – ha dichiarato l’assessore alla mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti e demanio e patrimonio, Fabrizio Ghera – Questo è già il quarto lavoro di questo tipo che la Regione Lazio sta realizzando in pochi mesi. Il Tevere è parte della storia di Roma e – ha concluso l’assessore Ghera - vogliamo renderlo il più possibile fruibile per tutti i cittadini”.

Cosa prevedono i lavori

La pulizia del tratto della banchina compreso tra Ponte Cavour e Ponte Fabricio contempla la rimozione dei materiali di rifiuto presenti nell'area e il successivo trasporto in discarica degli stessi. Sarà effettuato inoltre lo sfalcio, saranno tagliati i cespugli e tutta la vegetazione infestante esistente, con la rimozione dei sedimenti depositati negli anni su tutta la banchina interessata dall'intervento.