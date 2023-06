Tevere, la progettazione dei “parchi d’affaccio” è pronta: lavori dal prossimo autunno

Recuperare il rapporto della città con il suo principale corso d’acqua. Anche a questo contribuirà il Giubileo del 2025. Per l’apertura della porta santa, infatti, con il Dpcm del 15 dicembre sono stati messi in agenda una serie di opere destinate a migliorare la fruizione del Tevere. A che punto sono?

Lo stato dell'arte sui parchi di affaccio

La risposta alla domanda è stata fornita dall’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi nel corso dell’ultima seduta convocata dalla commissione Giubileo. “Abbiamo 5 progetti sul fiume per i quali siamo alla fase della progettazione definitiva, che è stata già approvata. Significa che i lavori possono iniziare già in autunno – ha commentato l’assessora – e sono interventi che durano meno di un anno. Aver già la progettazione definitiva ci dà la sicurezza che saranno pronti per il Giubileo”.

Quali sono gli interventi sul Tevere

Il Dpcm firmato a dicembre, che a giorni sarà integrato ma da un secondo decreto, prevede lo stanziamento di sei milioni e seicentomila euro per una serie di “parchi d’affaccio”. Vi rientra quello previsto al Foro Italico, da 2 milioni di euro, che sarà attrezzato per lo svolgimento di attività sportive, in linea quindi con la vocazione dell’area del Foro Italico. Nel computo dei 6,5 milioni rientrano anche i lavori previsti per la sistemazione dell’area della confluenza con l’Aniene, il Foto Italico e l’Acqua Acetosa. Servirà anche a creare un tratto di pista ciclabile da collegare con quello del municipio II e prevede anche la bonifica e la “realizzazione d’infrastrutture per la fruizione pubblica dell’oasi” si legge nel Dpcm.

Gli altri interventi che già dispongono della progettazione definitiva riguardano il parco d’affaccio di Ostia Antica dove, i 5mila metri quadrati che confinano con l’area archeologica, saranno collegati con il vicino fiume. Ottocentomila euro sono invece le risorse disponibili per realizzare infrastrutture con cui valorizzare in chiave turistica l’area naturalistica situata tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti. Si tratta del lungotevere della Navi, già sede di un’oasi WWF ed ora base operativa dell’associazione Marevivo. Un’area di pregio, un bosco fluviale, che il municipio II ha già chiesto di trasformare in monumento naturale. E’ infine pronto anche il progetto che trasformerà, con uno stanziamento d’un milione di euro, il tratto compreso tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio. “Diventerà un parco pubblico” ha annunciato Alfonsi, sempre entro il Giubileo. Oggi, invece, è un’area in stato di abbandono, completamente ricoperta di sedimenti ed inaccessibile a causa delle vegetazione.

Il Tevere accessibile per tutti

“Nel corso della commissione Giubileo abbiamo ribadito l’esigenza di rendere accessibili alle persone con disabilità questi parchi di affaccio. E’ un aspetto che non vogliamo sia trascurato – ha commentato il presidente della commissione Dario Nanni – ma abbiamo ricevuto rassicurazioni del fatto che, questi interventi, garantiranno un’accessibilità totale” anche se, ha spiegato Alfonsi, c’è una criticità ancora da risolvere sull’oasi ex WWF, dettata dalla pendenza della scalinata esistente. Per il Giubileo, la speranza, è che anche questo problema possa essere risolto. Dopodiché i 5 parchi d'affaccio finanziati per il Giubileo, dovranno essere messi in relazione con altri interventi, auspicati, per il rilancio del fiume. Ma per questo servirà il “masterplan” a cui, l'amministrazione, ha iniziato a lavorare.