Tevere, approvato il masterplan: 45 milioni di euro per il rilancio del fiume

Parchi d’affaccio, piste ciclabili, boschi ripariali, approdi per le imbarcazioni e molto altro. Per il rilancio del terzo fiume più esteso d’Italia, la Capitale può giocare un ruolo determinante. A patto di riuscire a programmare i tanti interventi che sono in agenda. Per farlo, è stato predisposto un “masterplan del Tevere”, una sorta di piano regolatore, che è appena passato al vaglio della giunta Gualtieri.

Il piano regolatore del Tevere

Il 27 luglio “In Giunta abbiamo approvato un'importante delibera che ci consente di gettare basi per la valorizzazione del fiume Tevere, il più importante ecosistema della nostra città” ha fatto sapere l’assessore capitolino all’urbanistica, Maurizio Veloccia. Lo strumento garantisce “una visione complessiva e coordinata” ed è, aspetto tutt’altro che secondario, “accompagnata da ingenti finanziamenti per oltre 45 milioni di euro che restituiranno un fiume pienamente fruibile in sicurezza, con parchi di affaccio, ciclabili prolungate e rinnovate, aree archeologiche valorizzate e messe in sicurezza”.

Piste ciclabili e aree verdi da realizzare

“Il Tevere – si legge nella delibera - costituisce uno dei principali assi di sviluppo della città del futuro, sia in termini di ecosistemi e sostenibilità ambientale, sia in termini di riqualificazione del territorio e di valorizzazione per il turismo e per il tempo libero. Per questo, già lo scorso maggio, la giunta aveva scritto gli indirizzi per un piano strategico operativo, che avesse varie finalità: : rideterminare il rapporto tra Roma e i suoi fiumi; restituire alla fruizione pubblica ampie aree a ridosso del Tevere, sistemare banchine e muraglioni, riqualificare gli argini, rifunzionalizzare i percorsi ciclabili ed i parchi d’affaccio”. L’insieme di questi obiettivi è contenuto nel “masterplan” appena approvato.

I parchi d'affaccio

Il nuovo “piano regolatore del fiume”, in sostanza, ha costruito un quadro d'insieme dei progetti, in atto ed in programma, del tratto urbano che va da Ponte Tor di Quinto al ponte della Magliana. E lo ha fatto a partire dai cinque parchi d’affaccio, finanziati con oltre 7 milioni di euro, che saranno realizzati in tempo per l’apertura della porta santa.Tra questi rientra quello previsto al Foro Italico, del valore di 2 milioni: sarà attrezzato per lo svolgimento di attività sportive, in linea quindi con la vocazione dell’area del Foro Italico. E sempre per il giubileo è prevista la sistemazione dell’area della confluenza con l’Aniene, il Foto Italico e l’Acqua Acetosa. Più a sud, nel municipio X, i fondi giubilari saranno impegnati per realizzare un collegamento tra l’area archeologica di Ostia Antica ed il vicino fiume.

Gli interventi extra giubilari

Non ci sono soltanto gli interventi giubilari visto che, come ricordato da Veloccia, l’operazione di restyling del Tevere vale complessivamente 45 milioni di euro. Tra gli interventi “extra giubilari” figura la sistemazione del Lungotevere Thaon di Revel, sulla riva sinistra del Tevere, con una tipologia di solarium; sempre sulla riva sinistra, difronte al parco Tevere Magliana, è prevista la creazione di un bosco dimostrativo depurativo. E sempre sulla riva sinistra, ma nel quadrante settentrionale della città, è prevista la sistemazione del ponte di Bailey, con la creazione di una passerella ciclopedonale sui piloni del ponte Bailey. Tra gli inteventi, presenti e futuri, non figura quello proposto di recente da alcune associazioni che avrebbero voluto realizzare un' "onda statica" e quindi surfabile, a ridosso dell'Isola Tiberina. Niente point break Tevere, almeno per ora.