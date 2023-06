Tevere, il fiume resta sporco: è ancora elevata la presenza di batteri fecali

Dal potabilizzatore di Roma Nord al depuratore di Roma Sud. E’ quello il tratto urbano del fiume Tevere che, attraverso sette punti di campionamento, è stato monitorato. Undici mesi di lavoro, prelievi, analisi, per verificare lo stato di salute del principale fiume del Lazio. E non solo perché, per il 2023, il report condotto da A Sud e finanziato dalla fondazione Charlemagne, ha preso in considerazione anche l’Aniene. Tutti i dati, come nel 2022, hanno ricevuto la supervisione scientifica dell'ecologa fluviale Bruna Gumiero, dell'università di Bologna.

I punti monitorati sul Tevere

Per quanto riguarda il Tevere, è stato analizzato in punti chiave come il lungotevere delle Navi, già oasi del WWF ed oggi sede di Marevivo; il ponte dell’industria ed al parco di affaccio sulla Magliana. La campagna di monitoraggio partecipato, cui hanno preso parte 70 attivisti e 10 associazioni, ha consentito di effettuare 616 analisi. Quali sono stati i risultati? “Sono stati rivelati valori di ammonio generalmente elevati” si legge nel report “I fiumi e la città”, “con picchi maggiori e costanti nella stazione 8”che è quella situata all’altezza del depuratore di Tor di Valle. Insieme a quelli di escherichia coli “continuano quindi a destare preoccupazione”.

Batteri fecali oltre i limiti nel 75% dei prelievi

“Per il secondo anno consecutivo le indagini indipendenti sviluppate tramite il monitoraggio partecipato mostrano livelli alti di contaminazione fecale in particolare a valle del depuratore di Roma Sud per il Tevere” si legge nelle conclusioni del Report. Nel 2022 per il 79,8% dei campioni prelevati, l’escherichia coli era risultata essere sopra il limite che determina la balneazione dei corsi d’acqua. Quest’anno si assiste ad un lieve miglioramento, visto che il superamento del valore massimo di 100 UFC /ml (il limite per le acque di balneazione) viene superato nel 75% dei casi. Ancora una volta il punto più critico è quella del depuratore, “che mantiene valori molto elevati seppure con variazioni nette nei vari mesi”. Insomma, meglio non farsi il bagno nel Tevere, almeno nel tratto urbano che non è certo “il fiume più pulito del mondo”, come invece era stato definitolo scorso anno dal segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.