Tevere day, 150 iniziative e 200 realtà coinvolte: “E’ il più grande evento per il rilancio del fiume”

Centocinquanta appuntamenti, distribuiti lungo tutta la provincia di Roma, per avvicinare ulteriormente i cittadini al fiume. Ma anche, aspetto tutt’altro che secondario, per mantenere accesi i riflettori delle istituzioni sulla valorizzazione del “Biondo”. A questo serve il “Tevere Day”. Un appuntamento ormai fisso con la città che, in occasione della quinta edizione, è stato presentato in una conferenza stampa organizzata in aula Giulio Cesare.

Il fiume anima della città

“Il Tevere è l’anima, la storia e la cultura della nostra città, è patrimonio ambientale di assoluto interesse da tutelare e rilanciare” ha commentato la presidente dell’aula Svetlana Celli, che ha ribadito quanto sia “fondamentale portare l’attenzione su una risorsa preziosa” attraverso “momenti di riflessione ed eventi” che sono poi al centro dell’organizzazione del Tevere Day. Dal 2 ottobre è stata inaugurata una settimana di iniziative, trenta delle quali organizzate nelle librerie, nelle biblioteche e nei musei della Capitale, con scrittori, esperti e personaggi attraverso cui conoscere storie, aneddoti e progetti.

Il Tevere day, al di là degli appuntamenti citati, ha nelle date del 6, 7 ed 8 ottobre la vera e propria festa, con oltre quindici concerti. Un “festival musicale” che quest’anno, è stato spiegato in conferenza stampa, è stato dedicato ad Anna Vincenzoni, la consulente dell’assessorato all’ambiente di Roma Capitale, in passato consigliera ed assessora del I municipio che, recentemente, è venuta a mancare.

Il più grande evento per il rilancio del Tevere

“Come amministrazione sosteniamo con entusiasmo l’edizione 2023 di Tevere Day, il più grande evento cittadino per il rilancio del fiume di Roma a testimonianza del lavoro che, insieme alla rete delle associazioni, ci vede impegnati per tutelare e valorizzare uno straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, nel corso della conferenza stampa a cui ha preso parte anche l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia. “Il nostro obiettivo è consentire a tutte le romane e i romani di vivere quotidianamente il fiume, così come accade durante il Tevere Day” ha sottolineato Veloccia, ricordando anche il lavoro fatto da questa amministrazione per colmare il gap di una “pianificazione complessiva” degli interventi dedicati al fiume, realizzando un masterplan.

Il Tevere, risorsa infrastrutturale ed ambientale, può diventare anche un fattore di attrazione turistica. “I viaggiatori non cercano più un turismo selvaggio e irresponsabile come in passato ma chiedono un maggiore rispetto per territori, delle culture, delle aree naturali e delle tradizioni – ha osservato l’assessore capitolino Alessandro Onorato che, in questa chiave, reputa “di importanza fondamentale” la valorizzazione del fiume “attraverso iniziative come il “Tevere Day”. Una “festa” che il Campidoglio sta sostenendo sul piano della comunicazione raccontandola attraverso i canali ufficiali del comune ma anche ricorrendo a “pensiline e tabelle bus”, con l’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più romane e romani ma anche turisti”.

Un patrimonio da valorizzare e far conoscere

Il fine di rafforzare il legame tra la città ed il suo fiume è stato espresso anche dagli assessori della regione Lazio. “L’acqua è vita, per questo le grandi città sorgevano lungo i fiumi” ha ricordato l’assessora alla cultura Simona Renata Baldassare che si è dichiarata “entusiasta per l’iniziativa del Tevere Day”. Come ha ricordato la delegata alla cultura della giunta Rocca, “il fiume è patrimonio naturalistico ed artistico” ma anche “un patrimonio immateriale, fucina di saperi e costumi” che eventi come il Tevere Day contribuiscono a far conoscere.

“L’obiettivo – ha rimarcato l’assessore regionale all’ambiente Giancarlo Righini “di far crescere nei cittadini una spiccata sensibilità ambientale mettendoli a stretto contatto con la natura e facendogli conoscere e apprezzare tanti luoghi straordinari anche dal punto di vista della biodiversità”. Una finalità che è ovviamente condivisa dagli organizzatori. Più di 200 adesioni fra associazioni del territorio, aziende, enti, 150 eventi svolti in città, sulle sponde e nelle acque del fiume, da Nazzano a Fiumicino – ha sottolineato Alberto Acciari, presidente dell’associazione Tevere Day – sono la conferma del movimento popolare che vuole un fiume sano, bello, vero Parco lineare, sportivo, culturale, ambientale della città. Questa è la sfida che portiamo avanti e su cui vogliamo sempre più integrarci con le istituzioni per individuarne priorità e obiettivi”.