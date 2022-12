Tevere in piena: chiusi i varchi di accesso alle banchine

Non ci sono stati soltanto gli allagamenti, gli alberi caduti e le strade chiuse come conseguenza delle piogge che nella giornata di sabato 3 dicembre hanno investito la Capitale. L’ondata di maltempo ha avuto conseguenze anche sul livello del Tevere.

La chiusura degli accessi alle banchine

Il fiume, messa alle spalle la siccità che ha caratterizzato la scorsa stagione estiva, ha visto un significativo incremento del suo livello. Per questo la protezione civile di Roma Capitale, già per la seconda volta nel corso degli ultimi 30 giorni, ha provveduto a disporre la chiusura degli accessi pedonali alle banchine.

Il fiume oltre i livelli di guardia

I nastri sistemati sulle scalette che, nel tratto urbano, portano al fiume, è figlia dell’informazione diramata dal centro funzionale regionale dopo la mezzanotte del 4 dicembre. Con quella comunicazione, è stato spiegato che a causa delle piogge che hanno interessato i bacini del Tevere e dei suoi principali affluenti, i livelli idrometrici previsti avrebbero potuto avere delle ripercussioni sulle banchine. Un fenomeno previsto soprattutto nelle zone più depresse.

Sospese tutte le attività fluviali

Il provvedimento è ancora in vigore. E come conseguenza della chiusura degli accessi alle banchine, i responsabili di eventuali manifestazioni temporanee, così come le compagnie di navigazione, hanno ricevuto l’indicazione di sospendere ogni attività ricettiva, di imbarco dell'utenza. Una misura, si legge sul sito del comune, dettata dall’esigenza di tutelare le persone.