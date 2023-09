Testaccio, il Comune si riappropria dei magazzini all'ombra della Piramide

Sulle serrande del civico 3 di via Caio Cestio è stato sistemato un avviso. Lo ha affisso la polizia locale per ricordare che si tratta di uno spazio riconsegnato al dipartimento patrimonio.

Un ampio magazzino

L’immobile si trova in una zona di pregio, all’ombra della piramide Cestia. Si tratta di un ampio magazzino che si sviluppa per circa 250 metri quadrati, all’incrocio con via Paolo Caselli. Si tratta di locali di proprietà comunale che, per anni, erano stati utilizzati da due fabbri, poi risultati morosi. Da qui la determina di sfratto e ripresa in possesso dei locali da parte del comune che, nella giornata del 19 settembre, è stata perfezionata.

Lo spazio da recuperare

“Eccetto la carrozzeria Fecchi” che si trova all’angolo della strada “quell’area l’abbiamo tutta liberata e può essere impiegata per un progetto” ha spiegato Yuri Trombetti, il presidente della commissione patrimonio del Campidoglio. All’interno del manufatto, che ha bisogno di essere ristrutturato soprattutto per quanto riguarda le coperture, ormai fatiscenti, sono stati trovate oltre al materiale impiegato per le attività artigiane anche alcune sculture e diverse opere d’arte. La zona, infatti, è nota anche per essere frequentata da artisti ed artigiani.

Un'area centrale in attesa di rilancio

“Il recupero di questa attività che è stata lì abusivamente per anni – ha sottolineato Trombetti - è un fatto importante per Testaccio perché questi locali liberi e ristrutturati potrebbero essere utilizzati per l’opera di riqualificazione di Campo Testaccio e Via Caselli, sui quali l’amministrazione è impegnata”. Su via Caselli, tra l’altro, nel 2022 è stata completata la demolizione dei 1500 metri quadrati di capannoni abusivi. Un atto propedeutico alla realizzazione del progetto noto come “il borgo degli artigiani e degli artisti” che, per riprendere una definizione dell’ex minisindaca Sabrina Alfonsi, sarà “un intervento di ricucitura urbana in un distretto che costituisce uno dei cuori della città”.