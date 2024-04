Il Terzo Settore entra nei consultori e scoppia la polemica. Pro Vita: “Non siamo interessati”

Blitz di Fratelli d'Italia sul decreto Pnrr. In commissione parlamentare bilancio, Lorenzo Malagola ha presentato un emendamento che permette alle Regioni, nella gestione dei consultori, di "avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità". Testo sul quale il governo ha posto la fiducia in discussione in queste ore. Da sinistra e dai Cinquestelle è scattata l'accusa: "E' una minaccia alla libertà delle donne, un assist agli antiabortisti".

L'emendamento "pro-life" di FdI

Ovviamente questo emendamento, una volta approvato in Parlamento, avrebbe effetti anche sul Lazio e su Roma. Per questo si sono susseguite diverse dichiarazioni da parte di esponenti del centrosinistra che chiedono un dietrofront e accusano il governo nazionale di far entrare i "pro life", quindi gli antiabortisti, nei consultori. Un modo, secondo le opposizioni parlamentari e regionali, per mettere in discussione la legge 194 che permette l'interruzione di gravidanza entro 90 giorni per motivi economici, sociali, di salute o familiari. Ad aggravare la situazione, per i contrari all'emendamento, il fatto che i fondi sono quelli del Pnrr.

L'indignazione della sinistra nel Lazio

"Un emendamento pericoloso - il commento del consigliere regionale di Avs Claudio Marotta - : le Regioni potrebbero utilizzare i fondi del Piano nazionale per finanziare l'ingresso di volontari per il sostegno alla maternità all'interno dei consultori. Un'apertura pericolosa per le organizzazioni pro-vita e per il settore privato in generale, che dimostra la distanza della destra dalla realtà quotidiana delle strutture dei consultori". Sulla stessa lunghezza d'onda Sara Battisti del Pd: “La destra mette ancora una volta in discussione l’autodeterminazione femminile - accusa la consigliera di Frosinone -, proprio mentre pochi giorni fa a Bruxelles è stata approvata una risoluzione per inserire l’aborto tra i diritti fondamentali dell’Ue. Un tentativo vergognoso di smontare, pezzo per pezzo, la 194 con la presenza della associazioni pro-vita nei consultori".

“Ad agosto ho depositato un’interrogazione sulla delibera della giunta Rocca che apriva la gestione del bonus neomamme alle associazioni Pro Vita - ricorda invece Eleonora Mattia, sempre Pd - ed escludeva i consultori familiari, denunciando come questo atto fosse un nuovo, subdolo, attacco alla legge 194 per l’interruzione volontaria di gravidanza. Ora la stessa cosa sta accadendo a livello nazionale con l’emendamento di FdI al Pnrr. Una politica conservatrice, che inserisce la retromarcia sui diritti acquisiti. Ecco la destra di Governo che getta la maschera: retrograda ed antieuropeista". Anche in Campidoglio si è levata una voce contraria, è quella di Giulia Tempesta: "La presenza delle associazioni Pro-Vita nei consultori è l’ennesima offesa alla libertà delle donne - le sue parole -. Invece di garantire una migliore applicazione della legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, questo governo continua a calpestare la dignità di chi vuole o deve fare questa scelta non certo a cuor leggero, in un’ottica distorta che ci allontana nettamente, tra l’altro, da quanto deciso pochi giorni fa in sede europea a Bruxelles. Dopo mesi di lacrime e dibattiti sui femminicidi e le promesse non mantenute della presidente Meloni sulla 104, questo è l’ennesimo assist a chi nutre la sua politica con atti patriarcali".

Coghe (Pro Vita): "Non ci interessa entrare nei consultori"

Chiamata in causa da tutti, la onlus "Pro Vita & Famiglia" è intervenuta spazzando il campo da ogni timore: "Noi non abbiamo intenzione alcuna di mettere piede nei consultori - ha fatto sapere il portavoce, Jacopo Coghe - perché la nostra azione è per la sensibilizzazione pubblica e l'influenza politica tramite campagne nazionali. Ciò non toglie l'urgenza di riportare i consultori al ruolo per cui furono pensati dalla legge 194, cioè luoghi dove le donne possano essere aiutate a trovare alternative concrete all'aborto. L’emendamento al Pnrr va nella giusta direzione e quella creata da Pd e 5 Stelle è una polemica contro il diritto delle donne in difficoltà di ricevere aiuto e assistenza se vogliono portare avanti la gravidanza e realizzare il desiderio di essere madri”.