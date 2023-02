Il comune di Roma vuole assegnare le terre pubbliche: ecco i criteri

Le terre pubbliche da assegnare. L'amministrazione Gualtieri ci crede e venerdì ha approvato, in giunta capitolina, la delibera presentata dall'assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e dall’assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. Con l'atto vengono definite le linee guida delle procedure e i criteri di individuazione di terre pubbliche e della loro assegnazione con l’obiettivo di incentivare la nuova imprenditoria agricola nel territorio dell'agro romano.

Il censimento

In particolare, con la delibera si dà mandato al Dipartimento Tutela Ambientale, di procedere al censimento delle terre pubbliche già incluse nel patrimonio capitolino e di redigerne un elenco costantemente aggiornato e corredato da schede tecniche di ogni lotto necessarie per i bandi di assegnazione.

Giovani favoriti

I criteri di aggiudicazione dovranno favorire l’imprenditoria agricola under 40, anche organizzata in forma cooperativa e i progetti che includeranno attività agricole multifunzionali, le coltivazioni biologiche, la promozione della biodiversità, le attività rivolte allo sviluppo delle energie rinnovabili e al risparmio energetico, l’inclusione di nuovi occupati con particolare attenzione all’impiego di persone socialmente svantaggiate e la realizzazione di iniziative di vendita diretta in filiera corta.

La formazione

Una delle novità di rilievo rispetto al precedente bando del 2014 è legata al ruolo centrale della formazione: i soggetti imprenditoriali potranno, infatti, avvalersi a supporto della propria candidatura, di un accordo di partenariato con aziende agricole o professionisti per impegnarsi in percorsi formativi e di consulenza e accompagnamento. Su questo tema è anche prevista l’istituzione di uno sportello di servizio per assistenza e supporto.

“Apriamo, con questa delibera frutto di un lavoro congiunto con l’Assessore Zevi, una nuova pagina per l’agricoltura di Roma e per lo sviluppo di una giovane imprenditoria puntando fortemente sulla formazione di nuove professionalità. Lo facciamo in piena coerenza con gli impegni dell’Amministrazione contenuti nelle linee programmatiche del Sindaco Gualtieri e ribaditi nel corso della 2a Conferenza Agricola Cittadina tenutasi nell’ottobre scorso, con i quali puntiamo a riaffermare l’importanza strategica dell’agricoltura per Roma Capitale sotto il profilo economico, per la conservazione della biodiversità, per la tutela dell’Agro romano, nel rispetto del suo paesaggio e della sua valenza ecologica. Siamo convinti che lo sviluppo di nuove aziende agricole possa dare un contributo fondamentale, così come quello sul fronte dell’occupazione e dell’inclusione sociale”, dichiara l’assessora Alfonsi.

“Continua il grande lavoro per valorizzare e mettere a disposizione dei cittadini romani il Patrimonio capitolino. Roma è tra i più grandi comuni agricoli d’Europa e con questa delibera sosteniamo lo sviluppo delle aziende agricole multifunzionali, favorendo i giovani under 40 e le loro imprese. Sarà previsto un sostegno all’attività di formazione, promuovendo la biodiversità e, in particolare, le attività per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di risparmio energetico. Grazie a questa delibera a firma dell’assessora Sabrina Alfonsi e mia, compiamo finalmente un passo importante per il rilancio delle terre pubbliche di Roma Capitale e lo facciamo favorendo i giovani della nostra città e le loro idee” aggiunge l’assessore Zevi.