Terre pubbliche, il bando è chiuso: il lotto dell’Aniene non è stato stralciato

Nel corso della prossima primavera saranno messi a bando altre terre di proprietà comunale da mettere a bando. E si sommeranno ai tre lotti dell’ultimo avviso pubblico che si è chiuso il 25 gennaio. Tra questi figura anche l’area individuata nella riserva dell’Aniene che, nonostante il pressing dei comitati locali e di alcuni rappresentanti di maggioranza ed opposizione municipale, è stata mantenuta.

Nessuna motivazione tecnica per lo stralcio

“Per il lotto di Tor Bella Monaca c’erano delle ragioni amministrative che non solo consentivano ma consigliavano lo stralcio – ha ricordato Maria Teresa Orlando, a capo del dipartimento ambiente del comune – nel caso dell’area dell’Aniene, non è andata così”. Motivazioni “tecniche” tali da giustificarne la cancellazione “in autotutela”, non ne sono state ravvisate. Lo ha confermato anche Valerio Barletta capostaff dell’assessorato all’ambiente di Roma Capitale che, nel corso della commissione trasparenza dedicata alla questione, ha ribadito la posizione del Campidoglio.

“Non c’è volontà di installare allevamenti o colture intensivi. Questo bando voleva provare a cogliere un’energia positiva che proviene dal territorio e che poteva farsi latore di una proposta di gestione di piccole realtà agricole” ha spiegato Barletta che ha inoltre ricordato quanto tempo è passato dall’ultimo bando sulle terre comunali, pubblicato nel lontano 2014: due sindaci ed un commissario fa.

Le peculiarità del lotto dell'Aniene

Le criticità espresse dai comitati e sottoscritte da migliaia di cittadini che rivendicavano lo stralcio, non sono quindi valse all’eliminazione del lotto dell’Aniene. Anche se, come ha ricordato Marta del Giudice dell’associazione Insieme per l’Aniene, lì c’è un “progetto di forestazione curato dalla Sapienza”; ci sono aree soggette “alla piena alluvionale del fiume” e, aspetto non trascurabile, tutta la riserva è oggi molto frequentata dai cittadini” che temono possa, la messa a bando, portare ad un utilizzo meno incluso dello spazio.

La volontà popolare da tenere in considerazione

“Nell’interesse di tutela e valorizzazione di un ambiente unico in città, l’auspicio – ha commentato Federico Rocca, a margine della commissione trasparenza dedicata al bando – è che nelle proposte che arriveranno l’amministrazione si possano conciliare le istanze dei cittadini con le nuove iniziative che si vogliono portare avanti con questo avviso pubblico”. È un’intenzione che è stata condivisa anche da Roma Natura, presente con il suo commissario Marco Visconti e dal capostaff dell’assessorato all’ambiente.

“C’è una forte volontà popolare di mantenere quell’area, urbanisticamente compatibile con attività agricole, ad una vocazione più simile a quella di un parco” ha riconosciuto Barletta che ha poi auspicato che, la commissione che valuterà le proposte già arrivate, possa farlo tenendo conto dell’esigenza che arriva dal territorio. Dopodiché si andrà avanti con nuovi bandi perché, è stato ricordato in commissione, “sono già state individuate altre 32 terre pubbliche”.