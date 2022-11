I vincoli archeologici, il fosso deviato e l'alternativa a basso costo: cosa succede intorno al termovalorizzatore

Preesistenze archeologiche già tracciate sulla cartografia: un fontanile, un cunicolo, un'opera muraria e altri segni che rendono vincolato il terreno che dovrebbe essere interessato dalla realizzazione del termovalorizzatore di Roma, annunciato da Roberto Gualtieri quasi 7 mesi fa. Il condizionale è d'obbligo, perché l'area di cui si parla è al km 23,600 della via Ardeatina, ma non è stata identificata ufficialmente da Ama. Neanche in IX municipio sanno con esattezza quale sia il terreno individuato.

L'acquisizione del terreno a Santa Palomba da parte di Ama

Il 19 ottobre il consiglio d'amministrazione della municipalizzata ha comunicato l'ok all'acquisizione di "alcuni terreni destinati a ospitare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti in un'area collocata a Santa Palomba". Non una manifestazione di interesse, ma una "acquisizione" come scrive la stessa azienda dei rifiuti, che ha avuto il nulla osta dopo alcune verifiche tecnico-amministrative richieste dal presidente della commissione di valutazione.

I terreni ipotizzati hanno resti archeologici e un fosso demaniale deviato

Le ipotesi formulate nei giorni successivi puntano sul km 23.600 di via Ardeatina, zona industriale e di autodemolitori. Secondo quanto confermano anche dal IX municipio, dove proprio in queste ore stanno cercando di avere più informazioni possibile su quanto accadrà a Santa Palomba, in quell'area ci sono dei resti archeologici già tracciati e segnati, quindi conosciuti. Nella stessa area, poi, anche tramite una verifica fattibile con Google Earth, si nota un fosso demaniale deviato: "Difficilmente un fosso fa un angolo retto, quindi qualcuno lo ha deviato. Bisognerebbe capire quando e perché è stato fatto". A spiegarlo a RomaToday è chi è molto dentro la questione. La deviazione è presente sulle carte del PTPR (piano territoriale paesistico regionale), questo significa che "è stato approvato così, nonostante sia evidente l'andamento anomalo".

La posizione del Campidoglio sui vincoli e sui terreni alternativi

Dal Campidoglio gettano acqua sul fuoco, soprattutto sulla possibilità da parte di Ama di acquisire un terreno differente, proposto da una società della zona, a prezzi inferiori, come riportato anche dal leghista Fabrizio Santori che sta protocollando un'interrogazione sul tema. L'area proposta alla municipalizzata "è un terreno agricolo - spiegano - quindi non si possono costruire impianti di alcun genere. Per farlo sarebbe necessaria una variante e anche andasse a buon fine allungherebbe le tempistiche di anni". Sui vincoli archeologici non arrivano conferme da parte del Comune, anche se c'è ottimismo sull'assenza di problemi di sorta.

Manichini impiccati e striscioni: contro il termovalorizzatore esordiscono gli "ardeatini"