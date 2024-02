Termovalorizzatore, avanti tutta dopo l'ok dei giudici. Ecco gli step principali dell'opera

Ora che la spada di Damocle dei giudici amministrativi non c'è più, per il termovalorizzatore di Santa Palomba parte ufficialmente il conto alla rovescia. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dagli ambientalisti, ritenendo infondate le motivazioni e giudicando l'impianto, in sostanza, necessario a risolvere i problemi dei rifiuti di Roma. E allora in Campidoglio si festeggia. Quali sono le prossime tappe dell'opera?

Il cronoprogramma dell'impianto

In realtà il termovalorizzatore non aprirà in tempo per il Giubileo. L'inaugurazione, stando a un primo cronoprogramma presentato nel progetto dalla Rete temporanea d'impresa che si candida a realizzarlo (di cui fanno parte Acea Ambiente, Hitachi Zose Inova, Suez e Vianini Lavori ), dovrebbe arrivare nel 2027.

Al momento, lo ricordiamo, è on line la gara pubblica che scadrà a metà maggio. Ma il progetto destinato a vincere è già noto, essendo il gruppo d'imprese guidato da Acea l'unico ad aver risposto alla manifestazione d'interesse. E dovrebbe essere approvato in via definitiva il progetto esecutivo entro il 2024. Mentre a gennaio 2025 è previsto, almeno sulla carta, il taglio del nastro del cantiere nell'area di Santa Palomba.

La durata dei lavori sarà di 26 mesi, quindi a febbraio 2027 il termovalorizzatore dovrebbe entrare in funzione. Ma questo cronoprogramma è oggetto di gara, e quindi soggetto ad eventuali proposte migliorative. In realtà una fase di esercizio provvisorio potrebbe iniziare già tra 43 mesi, ma la messa a regime e le prove funzionali necessarie per ottenere il collaudo provvisorio, sono attese non prima di 47/48 mesi: tra quattro anni.

Più nel dettaglio il cronoprogramma indica che i primi sei mesi, iniziati con la messa a bando della gara, riguardano la 'predisposizione delle offerte'. La stipula del contratto si ipotizza possa arrivare al decimo mese (settembre), l'autorizzazione dei 3 impianti a ottobre, mentre la loro realizzazione effettiva verrà completata tra i mesi numero 39 e 40, cioè febbraio-marzo 2027.