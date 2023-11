Termovalorizzatore di Santa Palomba: l’impianto sarà pronto per il 2028

Ci vorrà più tempo del previsto a mettere in funzione il termovalorizzatore di Santa Palomba. Il raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti) interessate a realizzare l’impianto, ha fornito “una relazione tecnica dei processi produttivi” che include un chiaro cronoprogramma.

I tempi previsti per mettere in funzione l'impianto

Secondo il ruolino di marcia indicato dalla RTI - di cui fanno parte Acea Ambiente, Hitachi Zose Inova, Suez e Vianini Lavori – il certificato di collaudo provvisorio sarà rilasciato tra il 51 esimo ed il 52 esimo mese. La data d’inizio è quella della pubblicazione dell’avviso pubblico e, quindi, per ottenere il collaudo sarà necessario attendere ben oltre il 2026, data finora che era stata indicata per l’accensione dell’impianto.

In realtà una fase di esercizio provvisorio potrebbe iniziare già tra 43 mesi, ma la messa a regime e le prove funzionali necessarie per ottenere il collaudo provvisorio, sono attese non prima di 47/48 mesi: tra quattro anni. Più nel dettaglio il cronoprogramma indica che i primi sei mesi, iniziati giovedì scorso con la messa a bando della gara, riguardano la 'predisposizione delle offerte'. La stipula del contratto si ipotizza possa arrivare al decimo mese (settembre), l'autorizzazione dei 3 impianti a ottobre, mentre la loro realizzazione effettiva verrà completata tra i mesi numero 39 e 40, cioè febbraio-marzo 2027.

Il nodo dei trasporti

Nella lunga relazione, che si sviluppa per oltre 200 pagine più gli allegati, si trovano informazioni utili anche a capire quali saranno i flussi di traffico attesi. Tra i vantaggi individuati nella realizzazione del termovalorizzatore, oltre ai posti di lavoro ed alla produzione di energia, di cui gioverebbero circa 600mila romani, era stato indicato anche il taglio delle emissioni dettate dalla riduzione degli spostamenti dei tir. Oggi, per conferire i rifiuti tal quale negli impianti verso le regioni del nord ed anche fuori dai confini nazionali, secondo lo studio fatto da Utilitalia, si compiono circa 24mila viaggi di tir all’anno. Una gran parte di questi partono dalla capitale. La costruzione del termovalorizzatore ridurrà il numero di spostamenti che, però, resteranno consistenti.

Nel paragrafo della relazione tecnica che è dedicato all’accessibilità, alla viabilità interna ed ai flussi, viene spiegato che “l’accesso al polo impiantistico è stato particolarmente curato per non congestionare il traffico esterno” Sono pertanto previsti “quattro varchi distinti, no di ingresso e uno di uscita per i mezzi pesanti (su Via Cancelliera), uno di emergenza (su Via Ardeatina), ed uno di ingresso/uscita per i mezzi leggeri (su Via Cancelliera)”. Ma quanti saranno i camion che vi transiteranno?

I Tir attesi a Santa Palomba

“Data la taglia di impianto, pari a 600.000 tonnellate/anno di rifiuto indifferenziato, e una media di giorni di conferimento prevista pari a circa 300 giorni/anno, si è stimato un quantitativo giornaliero di rifiuti in ingresso di almeno 2.000 tonnellate”. Ora, poiché “si è ipotizzato che le stesse arrivino in impianto con trasporto su gomma con mezzi di varia natura e differente capacità” la stima fatta è che vi transitino “una media oraria di 12 veicoli” che mediamente sono in grado di portare circa 20 tonnellate ciascuno. E visto che l’arrivo è previsto sia costante “per un totale di 12 ore” (dalle 6 alle 18), saranno 144 mezzi al giorno quelli in transito per Santa Palomba. Quindi oltre 40mila l’anno. Sarà decisivo capire, in termini di emissioni, quali distanze dovranno seguire. Altro aspetto da approfondire è come sarà organizzato il trasferimento dei rifiuti dai treni ai Tir, visto che era stato paventato un loro trasporto su ferro. Nella relazione tecnica, di questa opzione, non vi sembra esserci traccia.