"Sì all'autonomia impiantistica dei territori". Così la Regione sdogana il termovalorizzatore

Una memoria di giunta regionale dice sì, tra le righe, al termovalorizzatore del sindaco e commissario per il Giubileo Roberto Gualtieri. A firmarla è l'assessore al Ciclo dei Rifiuti Fabrizio Ghera. Nei fatti non è altro che un ribadire alcune linee di indirizzo per modificare il piano rifiuti regionale, licenziato dall'ex giunta Zingaretti, già specificate in una delibera di giunta dello scorso settembre. Due i punti chiave: "incentivare il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare (porta a porta) da parte degli enti locali e a sistemi puntuali per il pagamento del servizio di raccolta" e "conseguire l'autosufficienza impiantistica su base territoriale".

Quest'ultimo aspetto viene ulteriormente specificato nel testo della memoria. "È interesse della Regione - si legge - che la chiusura del ciclo dei rifiuti sia conseguita avendo riguardo al relativo impatto sulle province del Lazio affinché ciascuna provincia possa conseguire l'autosufficienza e chiudere il ciclo dei rifiuti nel proprio ambito territoriale". Nulla in realtà di nuovo né di diverso rispetto a quanto troviamo nel piano regionale vigente, dove tra i principi cardine c'è proprio la chiusura del ciclo rifiuti all'interno degli Ato (Ambiti territoriali ottimali). E ovviamente anche il necessario incremento della raccolta differenziata sui territori.

Il via libera di FdI all'impianto

Quel che salta all'occhio rispetto a un atto che nulla aggiunge di sostanziale alla materia, è piuttosto un via libera "politico" al termovalorizzatore di Roma da parte dell'assessore Ghera. Sul tema infatti, l'esponente di Fratelli d'Italia non ha mai preso posizione in maniera netta, limitandosi a sottolineare l'autonomia di Roma nella scelta, vestendo Gualtieri gli abiti del commissario straordinario.

Se infatti da un lato ha cercato di allinearsi alla posizione del presidente Francesco Rocca, che mai si è detto contrario all'opera, dall'altro è pur sempre membro storico della corrente dei "gabbiani", ala più ambientalista del partito di Giorgia Meloni, guidata da Fabio Rampelli, apertamente contro l'impianto e in particolare contro alla sua localizzazione. Diversi gli esponenti del partito di governo che infatti continuano a partecipare a eventi per discutere dell'opera, a fianco di comitati e associazioni di contrari. Vedi il senatore, ex consigliere capitolino, Andrea De Priamo, o la consigliera Marika Rotondi, vice presidente della commissione Rifiuti regionale.