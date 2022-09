"Il termovalorizzatore si farà. In corso la valutazione ambientale strategica"

"Il termovalorizzatore si farà. Il piano rifiuti è stato presentato e sottoposto a Valutazione ambientale strategica (Vas). La valutazione è in corso". Lo fa sapere il sindaco Gualtieri, al termine del tavolo operativo sul Giubileo che si è svolto il 1 settembre alla presenza del del presidente del Consiglio, Mario Draghi, di diversi ministri del governo e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Quando si concluderà (la Vas, ndr) faremo una valutazione sulle osservazioni ricevute e si potrà varare la manifestazione di interesse per far partire operativamente la realizzazione dell'impianto". L'obiettivo? "Lavoriamo affinchè sia pronto in tutto o in parte per la fine del 2025". Come noto, il termovalorizzatore è il nodo centrale del piano rifiuti che Gualtieri ha presentato lo scorso 4 agosto, in qualità di commissario straordinario. Una serie di slide che riassumono le intenzioni dell'amministrazione, a partire dall'aumento della raccolta differenziata dall'attuale 45 al 65% in 8 anni. Adesso siamo però nel vivo della fase più operativa.

Verso il termovalorizzatore

Dal 12 agosto al 30 settembre i consiglieri e le consigliere di maggioranza e opposizione potranno lavorare alle loro osservazioni, che in molti casi si trasformeranno in emendamenti. A parte il centrodestra e i Cinquestelle, ci si aspetta una certa pressione anti-impianto anche da parte di Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde, con la sponda esterna di Legambiente. In ogni caso, il 15 ottobre Gualtieri firmerà l'ordinanza, che permetterà poi di pubblicare la manifestazione d'interesse per individuare i soggetti disponibili alla realizzazione e gestione dell'impianto. Tra questi c'è sicuramente Acea, che ha già palesato la sua disponibilità lo scorso maggio, durante la presentazione del bilancio trimestrale.