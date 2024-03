Il termovalorizzatore sarà pronto dopo il Giubileo: "Massimo per la fine del 2026"

Il termovalorizzatore di Roma non sarà pronto per il Giubileo. Massimo per la fine del 2026. Poi serviranno dei mesi per andare a regime. A confermare le tempistiche per la realizzazione dell'opera che servirà a trattare 600mila tonnellate l'anno di rifiuti indifferenziati è il sindaco commissario Roberto Gualtieri. "Poi essendoci una gara è possibile anche anticipare i tempi ma quello è il limite massimo. Noi siamo per correre'' ha detto intervenendo all'assemblea generale di Unindustria in corso alla Nuvola dell'Eur.

Insomma, è stato possibile avviare l'iter per costruire l'impianto grazie ai poteri commissariali del sindaco per il Giubileo. L'opera però non sarà pronta per l'Anno Santo. Per vederla in funzione i romani dovranno aspettare ben oltre. Se tutto va bene il 2027.

Gualtieri torna poi nel merito della sua scelta, in risposta a chi ancora tra comitati, politici di opposizione e cittadini, esprime forte il suo dissenso. "Roma già usa i termovalorizzatori ma quelli degli altri. Paghiamo gli altri per fare energia con i nostri rifiuti e paghiamo anche il trasporto. E' una cosa di buon senso fare il termovalorizzatore''. E ancora: "Sarà un termovalorizzatore con le tecnologie più avanzate del mondo. Non si farà solo energia ma le ceneri diventeranno materiali da costruzione: con i residui della termovalorizzazione faremo le strade e i marciapiedi e con il biometano prodotto dai biodigestori che realizzeremo ci faremo andare i mezzi di Atac''.