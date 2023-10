M5S e Polo Progressista lanciano l'alternativa al termovalorizzatore

Aumentare la quota di raccolta differenziata prodotta fino ad arrivare al 70%, realizzare cinque impianti di recupero materia da 120mila tonnellate ciascuno, per gestire il rifiuto indifferenziato residuo, e piccoli impianti di compostaggio di comunità in tutti i municipi di Roma (tranne il I) per trattare l'organico. È il piano anti termovalorizzatore di Roma presentato in Consiglio regionale del Lazio dalla capogruppo del Polo Progressista, Alessandra Zeppieri, e dal consigliere M5S, Adriano Zuccalà.

"Nonostante i ritardi nella pubblicazione della gara, è in corsa il treno dell'inceneritore che il sindaco-commissario di governo, Roberto Gualtieri vuole realizzare a Santa Palomba - ha detto Zeppieri - una visione retrograda che guarda a soluzioni passate mentre noi abbiamo bisogno di una soluzione che guardi al futuro. Se questo treno non si ferma dovremo fare i conti con questo mostro per 30 anni rle quindi faremo di tutto per bloccare questo scempio".

Impianti di recupero di materia

Un nostra contrarietà che "tiene conto delle difficoltà che comporta la costruzione di un impianto simile, rispetto ai tempi dettati dal Giubileo, e della sua sostenibilità economica e ambientale - ha spiegato Zeppieri - per realizzarlo ci vorranno almeno 5 anni, quindi si arriverebbe al 2028. Quindi tre anni dopo il Giubileo e due dopo la fine dei poteri straordinari di Gualtieri. Il complesso di impianti costerebbe ben oltre il miliardo di euro mentre quello che proponiamo noi 200 milioni di euro". Per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato, la cui gestione è il grande problema di Roma, la proposta si Polo Progressista e M5S consiste nel costruire 5 impianti di recupero materia a Roma: quattro si otterrebbero dalla conversione e delocalizzazione delle altrettante linee di tmb Ama presenti (due ciascuna) al Salario e a Rocca Cencia (entrambe dismesse), mentre la quinta sarebbe costruita ex novo.

Dove farli? "Il piano redatto nel 2004 dall'allora sindaco Veltroni per la delocalizzazione degli autodemolitori contiene molte aree - ha continuato Zeppieri - idonee a ospitare questi impianti che sono di piccola portata rispetto a un inceneritore da 600mila tonnellate". Piccoli impianti diffusi di compostaggio di comunità sarebbero invece la soluzione alternativa ai due grabdi biodigestori da 100mila tonnellate ciascuno, che l'ufficio del commissario straordinario ha autorizzato a Cesano e Casal Selce. "In massimo tre anni- ha sottolineato Zeppieri- questo piano sarebbe realmente realizzabile e con costi e un impatto ambientale notevolmente inferiori. Peraltro, si tratta di soluzioni che, a differenza dell'inceneritore, incentivano la raccolta differenziata come chiede l'Europa".

Dismissione graduale

Il ragionamento di 5 Stelle e Polo Progressista nasce anche da un dato contenuto nelle linee guida al piano industriale Ama redatte nel 2018 (piano industriale che la giunta Raggi non approvò mai perché decise di defenestrare l'allora cda guidato da Lorenzo Bagnacani). "L'80% del rifiuto indifferenziato prodotto da Roma è recuperabile", ha detto Adriano Zuccalà, per poi aggiungere che questi impianti "sono in grado di recuperare fino al 60% del rifiuto in ingresso". Che fine farebbe il restante 40%, senza contare gli scarti della raccolta differenziata? "Fino a quando la differenziata non salirà, fino quasi ad azzerare il rifiuto indifferenziato prodotto, andrà gestito - ha risposto Zuccalà - come avviene attualmente". Cioè trattamento dei tmb, incenerimento del cdr e il resto in discarica. "Infatti noi non siamo, perché le attuali discariche e l'inceneritore di San Vittore debbano chiudere subito. Parliamo di un graduale piano di dismissione e, nel frattempo, l'impianto di San Vittore sarebbe sufficiente a svolgere quel compito senza la necessità di costruirne un altro a Santa Palomba".

Ma così il ricorso alle discariche non verrebbe interrotto, a differenza di quanto accadrebbe con il termovalorizzatore di Roma: "E' falso - ha ribattuto Zuccalà - perché il piano rifiuti di Gualtieri parla di 140mila tonnellate di scorie che andranno smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi e non c'è scritto da nessuna parte dove saranno realizzate queste discariche". Un'altra "falsità", secondo Zuccalà, è "la presunta volontà di Roma di aumentare la raccolta differenziata a fronte di un impianto che brucia il talquale. E poi non si spiega perché, volendo aumentare la differenziata, sono stati acquistate migliaia di cassonetti per la raccolta stradale anziché per il porta a porta".

"Regione faccia chiarezza"

E la promessa di risparmi per i romani con una Tari più bassa? "I cittadini ripagheranno quell'impianto in 30 anni attraverso la tariffa", ha continuato Zuccalà. In tutto ciò "la posizione della Regione, come di tante forza politiche, è fumosa". Quindi "chiediamo chiarezza, perché a livello nazionale regionale e locale si seguono tre strade diverse sull'inceneritore, e l'unione di tutte le forze che sono contro l'inceneritore - dicono Zeppieri e Zuccalà - vorremmo poi parlare di alternative lungimiranti che pongano al centro il recupero di materia". Partendo dell'istituzione "per noi improcrastinabile di un tavolo di confronto tra Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana. Va fatto un piano rifiuti per l'Italia. Siamo per la rimozione dei poteri speciali a Gualtieri ma prima vediamo se possono essere utilizzati bene. In due anni, confrontandosi con le istituzioni, si può fare ciò che si deve". Intanto domattina "saremo al presidio sotto la Regione - concludono - al fianco dei comitati contro l'inceneritore a Santa Palomba".