Termovalorizzatore Roma, on line la gara. Gualtieri mostra le immagini del nuovo impianto

L'annuncio era atteso e puntuale è arrivato. Nel corso della presentazione del secondo rapporto alla città, Roberto Gualtieri ha dato l'annuncio dell'avvio della gara per il termovalorizzatore di Roma, nella zona di Santa Palomba. Lo ha fatto con una sorta di colpo di teatro: "Prego di dare in diretta il tasto invio per pubblicare la gara termovalorizzatore".

Mentre parla scorrono le immagini, quelle del rendering del progetto, denominato "Parco delle risorse circolari". "E' stata pubblicata la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore che porrà fine alla vergogna di una città costretta a mandare a caro prezzo i propri rifiuti nelle discariche e nei termovalorizzatori di tutta Europa. State vedendo in anteprima alcune delle immagini del progetto messo a gara".

Quindi aggiunge: "Sarà un impianto all’avanguardia sul piano tecnologico il che lo renderà il meno inquinante d’Europa. Avrà una potenza energetica di 67,6 Megawatt al netto dell’autoconsumo, equivalente al fabbisogno energetico di 200.000 famiglie". Secondo Gualtieri "grazie a questo impianto, Roma potrà raggiungere l’obiettivo discarica zero attraverso la trasformazione energetica dell’intera quota indifferenziata dei rifiuti prodotti più tutti gli scarti della differenziazione. L’impianto per la cattura della CO2 ci consentirà di andare oltre l’obiettivo dell’abbattimento del 90% delle emissioni indicato nel piano rifiuti".

Un'accelerazione che arriva dopo i ritardi - rispetto agli annunci - delle scorse settimane e che nelle intenzioni del sindaco dovrà portare alla realizzazione entro il 2026 dell'opera. La gara ha un valore totale di 7.432.700.000 euro.

La rete Tutela Roma sud commenta la pubblicazione della gara su facebook: "Roberto Gualtieri impone la sua scelta senza valutare le alternative e oggi ha pubblicato la gara, nonostante sia pendente il giudizio in Consiglio di Stato, caricando i giudici di una responsabilità ulteriore. Tutte le preoccupazioni si rivelano fondate, altro che impianto avveniristico a impatto zero, da una prima lettura inquinerà "rispettando i vecchi limiti del 2010, nonostante in Europa siano in fase di revisione perché considerati non sufficienti a tutelare la salute. La ciminiera sarà alta 85 metri (contro i 120 dell'inceneritore di Brescia), un'altezza perfetta per fare arrivare i fumi sui Colli Albani. Vogliono prendere l'acqua tramite pozzi in un'area già in emergenza e sottoposta a tutela. Adesso basta. Diamo un segnale già sabato 18 novembre, scendendo tutti in strada. Ci vediamo alle 8:00 in piazza della Costituente ad Albano Laziale!".



"La notizia del termovalorizzatore è importante: dà finalmente una prospettiva su uno dei temi più dolenti della città ossia il decoro e la pulizia. C'è una luce in fondo al tunnel", commenta all'Adnkronos Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.