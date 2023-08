Termovalorizzatore, i contrari non mollano: l'impianto in discussione al Consiglio di Stato

Come ampiamente annunciato dalle associazioni ricorrenti, il termovalorizzatore di Gualtieri finisce al Consiglio di Stato. Ieri mattina a palazzo Spada è stato discusso in sede cautelare l'appello presentato da Rete Tutela Roma sud, insieme a Forum ambientalista e azienda agricola Ceglia, patrocinate dall'avvocato Tamburini. Ricordiamo che in primo grado, il Tar ha bocciato tutti i ricorsi in merito provenienti anche da altre associazioni contrarie all'impianto destinato a sorgere su un terreno di Santa Palomba. Una lotta che chi combatte in prima linea vuole proseguire in un secondo grado di giudizio.

"Roma e la Città Metropolitana hanno diritto alla soluzione migliore che rispetti l'ambiente, la salute e il principio di economicità. Tra le motivazioni del ricorso anche la mancata valutazione delle alternative impiantistiche e strategiche prevista dalla Normativa Europea, per individuare la migliore soluzione" tuonano i comitati. "Il dubbio, anche a seguito della presentazione di un solo progetto da parte di Acea, è che l'incenerimento non sia la soluzione migliore per la città, ma la più redditizia per chi dovrà realizzarla e gestirla. In pratica - prosegue la nota - il procedimento di valutazione ambientale si è limitato a confermare la scelta precostituita e ha vanificato le numerose osservazioni presentate, mortificando ogni ragione di partecipazione dei cittadini.

"Altro aspetto scandaloso - proseguono ancora - è il rinvio dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 65% al 2030, vera causa del degrado a Roma. Ricordiamo che il termovalorizzatore non c'entra nulla con i problemi di raccolta dei rifiuti dell'AMA, e tanto meno con il Giubileo, per il quale lo stesso Piano di Gualtieri prevede l'invio dei rifiuti in altre Regioni o all'estero, come è giusto che sia nel caso di eventi straordinari e limitati nel tempo. Non si spende un miliardo di euro per un picco di produzione ogni 25 anni. Il ricorso serve ad aiutare Roma a fare le scelte giuste, riducendo e riusando gli scarti, riciclando le risorse secondo le migliori tecnologie disponibili. Cogliamo l'occasione per ringraziare chi fa una corretta informazione garantendo il diritto di pari opportunità nel confronto dialettico sul termovalorizzatore".

La precedente bocciatura del Tar

Il Tar lo scorso luglio ha respinto i ricorsi di diversi comitati di cittadini di Santa Palomba contro la realizzazione del termovalorizzatore da 600mila tonnellate. Nel dettagli i ricorrenti avevano impugnato e chiesto l'annullamento delle ordinanze con cui Gualtieri, che oltre a sindaco di Roma è anche lo ricordiamo il commissario di Governo al Giubileo, aveva determinato il piano rifiuti di Roma Capitale, la sua approvazione in seguito a una valutazione ambientale strategica condotta dalla Città Metropolitana di Roma e la realizzazione nella zona industriale di Santa Palomba dell'impianto. Tra questi anche i comuni di Albano, Ardea e Ariccia.

Le ragioni dei giudici

I ricorsi, come scritto dai giudici nella sentenza, sono però stati rigettati perché "destituiti di fondamento". "E' con riferimento al complesso delle normative sulla pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti" si legge nel provvedimento, "che deve valutarsi il rispetto dei criteri direttivi eurounitari e non atomisticamente in funzione di uno specifico atto di pianificazione". La previsione del Piano commissariale, in questo senso, non incide "sull'assetto complessivo del sistema". E inoltre "non sembra potersi negare che la risoluzione delle questioni legate alla gestione dei rifiuti di Roma Capitale e alla chiusura del ciclo, anche assicurata da una razionalizzazione e realizzazione di nuovi impianti, compreso il tmv, abbia attinenza sia con le più generali politiche energetiche sia con la realizzazione di condizioni attesa a valorizzare" imprese e investimenti.

"Nè può revocarsi in dubbio quanto al requisito della necessità e urgenza l'esistenza di una situazione emergenziale" derivante "dal maggiore afflusso di individui" in occasione del Giubileo. Inoltre, dice la sentenza, chi avrebbe dovuto semmai sollevare un problema di competenze sarebbe la Regione, che però "non ha promosso alcun giudizio di legittimità" trattandosi peraltro di "temporanea allocazione di poteri" in capo al commissario. Per quanto riguarda la localizzazione del termovalorizzatore, viene ribadito che sul sito non insiste "alcun fattore escludente di tutela integrale".