Termovalorizzatore, per i comitati c’è un “rischio ambientale”: troppo vicino all’ex discarica

Vogliono la bonifica dell’ex discarica di Roncigliano e chiedono di preservare la zona dalla costruzione del termovalorizzatore. I comitati e le associazioni che si riconoscono nella Rete Tutela Castelli Romani sono preoccupati e pronti alla mobilitazione. Perché tra Santa Palomba, dove Gualtieri ha previsto di realizzare l’impianto, e l’ex invaso del comune di Albano laziale, la distanza è poca: meno di un chilometro.

Il termovalorizzatore vicino l'ex discarica

Cosa determina la vicinanza tra un sito, quello a cui è stata revocata l’autorizzazione integrata ambientale ed il futuro impianto in grado di accogliere 600mila tonnellate di rifiuti l’anno? Per chi abita quei territori, la prossimità spaziale, rende il sito “a rischio ambientale”. Come rilevato in un comunicato, “il terreno acquistato da AMA per il termovalorizzatore di Gualtieri si trova ad appena 700 metri dalla discarica di Roncigliano”. E la legge regionale n.13 del 2018 “per tutelare la salute pubblica, vieta la costruzione di nuovi impianti inquinanti nell'area a rischio ambientale” quale il sito di Roncigliano era ed ancor più diverrebbe con il vicino termovalorizzatore.

L'inquinamento ambientale del deposito carburanti

A proposito di vicini scomodi, i comitati e le associazioni che fanno parte del newtork castellano, tra cui Italia Nostra e Legambiente, hanno ricordato anche la recente indagine della procura di Velletri. Le attività investigative, condotte per circa un anno e mezzi dai carabinieri del Noe, hanno permesso di accertare che dal 2019 a oggi, il deposito di carburanti di proprietà dell’ENI Spa, situato in località Santa Palomba, a causa della progressiva fuoriuscita di carburante da alcuni serbatoi, ha significativamente inquinato i terreni circostanti interessando, in maniera irreversibile, i tre livelli della falda acquifera.

L'indice puntato contro Gualtieri

L’ex discarica ed il deposito carburanti che ha intaccato la falda, rappresentano “una concentrazione di fonti inquinanti assolutamente non considerata nella localizzazione del termovalorizzatore” hanno osservato i comitati e le associazioni dei castelli romani che ritengono Gualtieri responsabile del fatto dai aver utilizzato “come unico criterio di scelta quello della lontananza dal centro di Roma, paradossalmente nel territorio che raggiunge la percentuale di raccolta differenziata più alta del Lazio”.

Il sit-in annunciato in Campidoglio

La decisione del sindaco di Roma di puntare su Santa Palomba per chiudere il ciclo dei rifiuti, nel 2026, con il termovalorizzatore, continua quindi a far discutere. In attesa delle sentenze di merito, per i tanti ricorsi che cittadini, associazioni e comitati hanno presentato al Tar, verrà organizzata una mobilitazione. Il sit-in è previsto per il 19 aprile alle ore 17 in Campidoglio. Un appuntamento a cui gli aderenti alla Rete Tutela Castelli Romani hanno dichiarato di voler aderire “per rivendicare una corretta informazione e protestare contro le fake news diffuse da Gualtieri nell'ultimo anno”.