Piano rifiuti e termovalorizzatore , il TAR fissa le udienze ai ricorsi dei cittadini

Niente sospensione cautelativa. Il Tar del Lazio discuterà direttamente nel merito i due ricorsi presentati dai cittadini che contestano la decisione di realizzare un termovalorizzatore a Roma.

Il 5 luglio la discussione del ricorso

“Come avevamo previsto vista la complessità del ricorso, è stato lo stesso presidente del Tar della sezione quinta che ha chiesto ai nostri legali, di fissare una data per il merito nel più breve tempo possibile indicata nel 5 luglio 2023, al fine di discutere più accuratamente la vicenda che è molto complessa” ha fatto sapere la rete di comitati ed associazioni come Italia Nostra, il Coordinamento No discariche no inceneritori ed il comitato UST, seguiti dallo studio legale Galletti nella loro vertenza, contraria non solo al termovalorizzatore ma anche al piano rifiuti dell’amministrazione Gualtieri. La rinuncia alla sospensione cautelativa consentirà di prendere visione della progettazione del termovalorizzatore che sarà depositata a breve, in modo da predisporre “eventuali motivi aggiunti al ricorso”,ha spiegato il coordinamento di cui fanno parte anche i CdQ di Canestrini e di Santa Palomba.

“Continuiamo a seguire la vicenda del piano rifiuti di Roma e dell’inceneritore a Santa Palomba - ha commentato Carla Canale capogruppo della civica Raggi in municipio IX - La non manifesta infondatezza, la complessità delle questioni trattate e le grosse contraddizioni delle difese dello Stato e di enti come regione e Comune, hanno indotto il Tar a fissare direttamente il merito della questione”. Il merito del ricorso verrà quindi trattato, ha spiegato Canale “con l’avvocatura dello Stato che prova a difendere i poteri speciali dati al sindaco di Roma con tesi difficili da sostenere e con la regione addirittura che prova a smentire se stessa in tema di economia circolare”.

La lotta in difesa del territorio

Analoga soddisfazione è stata espressa dal comitato No inceneritore a Santa Palomba, la realtà promossa dall’ex assessore municipale all’ambiente Alessandro Lepidini, dimessosi per la propria contrarietà alla realizzazione del termovolorizzatore. “Il ricorso contro l’Inceneritore di Roma che abbiamo presentato sarà deciso nel merito il prossimo 5 luglio” hanno commentato Alessandro Lepidini, portavoce del Comitato No Inceneritore a Santa Palomba e Stefano Zuppello, presidente dell’Associazione VAS. “Il giudizio di merito a breve - hanno proseguito i due - ci impone di contrastare ogni nuovo atto del commissario Gualtieri che sembra ormai godere della difesa del Governo Meloni. La particolare complessità dei rinvii pregiudiziali richiesti sia alla Corte Costituzionale sia alla Corte di Giustizia europea - hanno ribatido Lepidini e Zuppello - richiede evidentemente una valutazione complessa che accogliamo convinti che i principi dell’economia circolare possano alla fine prevalere”. Con queste premesse, i portavoci del Comitato e dell'associazione VAS promettono di “portare avanti la lotta a difesa del nostro territorio ancora con maggior forza perché lo schieramento di chi vuol avvelenarci si consolida anche a livello nazionale nel fronte unico degli inceneritoristi”.

I ricorsi e le iniziative contro il piano rifiuti

Tra più di quattro mesi, nelle aule di tribunale verrà quindi discussa la bontà dei ricorsi che contestano il piano rifiuti presentato dal commissario straordinario per il Giubileo. Ricorsi che puntano l'indice contro il termovalorizzatore di Santa Palomba che, anche senza stop imposti dai giudici, entrerebbe comunque in funzione dopo l'apertura della "porta santa". Nel frattempo la contrapposizione si giocherà fuori dalle aule giudiziarie, con appuntamenti come quello organizzato da Zero Wast Europe nella serata del 23 febbraio presso l'associazione culturale Molino. Un'occasione, si legge nella locandina che annuncia l'evento, per discutere con associazioni e comitati di un "Piano alternativo per la gestione dei rifiuti di Roma".