La protesta contro il termovalorizzatore in Parlamento. 12mila firme per abrogare i poteri di Gualtieri

Una delegazione dell'Unione dei comitati contro la realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba ha consegnato, mercoledì 8 maggio, alla Camera e a Palazzo Chigi una petizione popolare per chiedere un passo indietro sull'impianto. I cittadini si sono prima riuniti al Pantheon, accolti dai deputati del Movimento Cinque Stelle Francesco Silvestri, Ilaria Fontana e Alfonso Colucci e dal senatore Pietro Lorefice. Poi si sono recati alla Camera per la consegna del plico con la petizione. Ad attenderli i deputati Filiberto Zaratti (Verdi) e Andrea Volpi (Fdi).

"Chiediamo che la norma attributiva dei poteri commissariali al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in materia di rifiuti sia abrogata, tenuto conto che la realizzazione dell’inceneritore non ha nulla a che vedere con il Giubileo. Ma chiediamo anche la sospensione della gara in corso per la realizzazione dell’impianto, sulla base del principio di precauzione, previsto dai trattati europei e dell’indagine della Procura di Roma circa l’acquisto del terreno da parte di Ama".

L'eterna protesta

Una petizione che arriva dopo mesi e mesi di proteste. Da quando il sindaco Gualtieri ha annunciato l'intenzione di voler realizzare un termovalorizzatore intorno al quale far ruotare il ciclo rifiuti romano, la mobilitazione non si è mai placata. Dai comitati ambientalisti agli amministratori dei territori che insistono nelle immediate vicinanze dell'impianto, che verrà realizzato su un terreno a Santa Palomba, hanno manifestato in piazza, discusso in assemblee pubbliche, lanciato invano appelli sia al Campidoglio che alla Regione Lazio. Non si sono fermati neanche davanti ai pronunciamenti di Tar e Consiglio di Stato, tutti finora favorevoli della causa di Gualtieri.

"Grave non ascoltare i territori"

"Continuare a ignorare parti del territorio della Città Metropolitana di cui Roberto Gualtieri è sindaco è un atto di arroganza istituzionale assoluta: il nostro futuro non può essere barattata al servizio di Roma" ha commentato la consigliera della Regione Lazio Alessandra Zeppieri, di Polo Progressista. "È paradossale doverlo dire ogni volta ma le alternative – oltretutto davvero risolutive del problema rifiuti nella Capitale e non solo di facciata – ci sono e vanno tutte nella direzione del recupero di materia che chiede l’Europa, l’Italia e la Regione Lazio. Gualtieri, in capo a un commissariamento giubilare che nulla c’entra con i rifiuti soprattutto per le tempistiche di realizzazione, vuole calpestare ogni tipo di norma e legge. Tutto ciò non è più accettabile e spero che il Parlamento e il Governo sappiano mettere un argine ai suoi progetti catastrofici per i territori".