"Ecco quanto costerà il termovalorizzatore di Roma"

L'impegno per il termovalorizzatore di Roma è per una cifra "significativamente inferiore" ai 7,5 miliardi di euro. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, in conferenza stampa al termine dell'incontro con gli analisti sul piano industriale.

"Mi sembra un cifra molto sovrastimata - ha commentato - stiamo parlando di cifre drasticamente diverse. L'ordine di grandezza è significativamente inferiore. È in corso una gara e non posso dare indicazioni, ma sono girate stime più aderenti alla realtà". "L'investimento complessivo a bando - ricorda - è di un miliardo per il termovalorizzatore e gli impianti accessori. Noi stiamo studiando vari impegni anche in caso di aggiudicazione".

Il cronoprogramma

Già, la gara per la progettazione e realizzazione dell'impianto è in corso e la scadenza è prevista per metà maggio. Ma il progetto destinato a vincere è già noto, essendo il gruppo d'imprese guidato da Acea l'unico ad aver risposto alla manifestazione d'interesse. E dovrebbe essere approvato in via definitiva il progetto esecutivo entro il 2024. Mentre a gennaio 2025 è previsto, almeno sulla carta, il taglio del nastro del cantiere nell'area di Santa Palomba.

La durata dei lavori sarà di 26 mesi, quindi a febbraio 2027 il termovalorizzatore dovrebbe entrare in funzione. Ma questo cronoprogramma è oggetto di gara, e quindi soggetto ad eventuali proposte migliorative. In realtà una fase di esercizio provvisorio potrebbe iniziare già tra 43 mesi, ma la messa a regime e le prove funzionali necessarie per ottenere il collaudo provvisorio, sono attese non prima di 47/48 mesi: tra quattro anni.

Più nel dettaglio il cronoprogramma indica che i primi sei mesi, iniziati con la messa a bando della gara, riguardano la 'predisposizione delle offerte'. La stipula del contratto si ipotizza possa arrivare al decimo mese (settembre), l'autorizzazione dei 3 impianti a ottobre, mentre la loro realizzazione effettiva verrà completata tra i mesi numero 39 e 40, cioè febbraio-marzo 2027.