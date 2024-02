Gli ambientalisti contro il termovalorizzatore non mollano: "Pronti a riempire le piazze"

I contrari non mollano. Il Consiglio di Stato ha dato il suo via libera alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba ma i comitati ambientalisti continuano la battaglia. Di ieri un flash mob in piazza Santi Apostoli per "denunciare il non rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue".

A organizzarlo l'Unione dei Comitati contro l'inceneritore. Slogan, striscioni e anche una polemica contro il vicesindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna, che nel dicembre 2017 si sdraiò davanti a un tir che trasportava materiali per il revamping del termovalorizzatore di Colleferro, mentre oggi viene accusato dagli stessi comitati di non aver mosso un dito per contrastare l'opera romana.

"Dopo il Consiglio di Stato "legislatore", ognuno si faccia attivista, militante perché gli appuntamenti di piazza siano iniziative di autodifesa, in un crescendo di mobilitazione capace di trasformare gli oltre cento di oggi, in oltre mille il primo marzo e oltre 2.000 e più il 22 marzo fino a far scoppiare di persone quella piazzola nei successivi appuntamenti che ci daremo" tuonano dal comitato No Inceneritore a Santa Palomba.

Il M5s sulle barricate

E promettono battaglia anche i consiglieri del M5s. "Ricordiamo a chi oggi esulta per la sentenza del Consiglio di Stato sull'impianto di Santa Palomba, che proprio i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che gli ulteriori profili di tutela della salute e di compatibilità ambientale dell'opera rispetto alla presenza di luoghi sensibili, nonché di tutela del patrimonio culturale, dovranno essere approfonditi nel corso del successivo iter autorizzatorio. La questione, quindi, non è affatto chiusa, anche alla luce dei dati pubblicati da Eras della Regione Lazio sull'impatto degli impianti di incenerimento sulla salute". Lo dichiarano, in una nota, l'ex sindaca di Roma e consigliera in Campidoglio del M5S, Virginia Raggi, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi, Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio I, Carla Canale.