Termovalorizzatore, gli alleati in pressing su Gualtieri: “Serve percorso partecipato”

Non c’è soltanto il Movimento 5 stelle che, ad ogni livello istituzionale, sta contestando la decisione di realizzare un termovalorizzatore a Roma. Contro la soluzione individuata da Gualtieri per gestire i rifiuti della capitale, c’è anche un pezzo della maggioranza comunale.

La posizione dei Verdi

“Le forze che compongono la maggioranza in Campidoglio, con la questione inceneritore, si trovano a parlare di una vicenda non prevista nel programma e sulla quale non c'è stato nessun dialogo con l'amministrazione capitolina” ha ribadito il capogruppo comunale di Europa Verde Nando Bonessio nel corso di un incontro sulla ‘transizione giusta’ che si è svolto al Laurentino. “E 'necessario il rispetto programma, il dialogo del sindaco Gualtieri con le forze che compongono la sua maggioranza e, soprattutto quando si parla di problemi ambientali, il dialogo con la cittadinanza in momenti partecipativi”.

Contestata anche la scelta del Consiglio dei ministri di attribuire a Gualtieri, commissario per il Giubileo 2025, le competenze assegnate alle regioni in materia di rifiuti. Una scelta “avvenuta senza alcuna dichiarazione di emergenza che ne giustifichi la necessità” e su cui, il partito ecologista, ha presentato un’interrogazione parlamentare. I verdi però non sono gli unici a chiedere al sindaco di confrontarsi sulle decisioni da prendere per gestire i rifiuti della città.

La richiesta di Sinistra civica ecologista

Un’analoga richiesta è infatti arrivata anche da Sinistra civica ecologista che, con i suoi due eletti in Campidoglio, ha partecipato all’incontro al Laurentino. Le realtà intervenute all’appuntamento, secondo il consigliere Alessandro Luparelli, “ hanno l`ambizione di poter cambiare strategia per migliorare il servizio, risanando Ama con nuove assunzioni, potenziamento dei mezzi e un nuovo piano industriale, e promuovendo l`economia circolare che e` l`unica sfida da cogliere affinche` Roma possa diventare una citta` pulita, salubre e sostenibile”. La strada scelta per farlo, però, non è quella delle decisioni imposte dall’alto.

Dal capogruppo di Sinistra Civica Ecologista è arrivato l’appello al sindaco ad avviare “un rapido allargamento della discussione per arrivare a soluzioni piu` efficienti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, senza prescindere dalla partecipazione delle comunita` e dei territori che hanno il diritto di avanzare anche la loro proposta in una grande alleanza attiva e costruttiva”.

Il M5s regionale

A proposito di alleanze, all'incontro organizzato al quinto ponte di via Ignazio Silone ha preso parte anche un esponente della giunta regionale Roberta Lombardi. Non rappresenta un alleato in Campidoglio, ma è l'assessora alla transizione ecologica di Nicola Zingaretti. E, come gli altri pentastellati, non perde occasione per ribadire le ragioni contrarie alla scelta del termovalorizzatore.