Termovalorizzatore, Acea fa la prima mossa. Il bando entro agosto

Si è chiusa il 1° marzo alle 12 la finestra per presentare le manifestazioni di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, a Santa Palomba. A presentarsi, come già preventivabile da mesi, è stato un gruppo di imprese guidato da Acea Ambiente, società controllata del Gruppo Acea, composto anche da Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez.

Le opere per cui è stata avanzata la proposta

L’impianto, previsto dal piano rifiuti licenziato dal sindaco Roberto Gualtieri, dovrà essere realizzato in project financing. Le proposte quindi dovevano riguardare la progettazione, la costruzione e la gestione di un impianto in grado di gestire 600mila tonnellate l’anno di rifiuti più la cosiddetta “impiantistica ancillare”: vale a dire le strutture in grado di trattare gli scarti residui dal trattamento termico. Le realtà interessate ad aderire alla “call” di Roma Capitale, a cui andrebbe in affidamento la concessione del futuro polo impiantistico di Santa Palomba, dovevano anche occuparsi delle opere necessarie alla distribuzione dell’energia recuperata dal termovalorizzatore.

L'iter della manifestazione d'interessi

Al netto dei ricorsi che sono stati presentati contro l’impianto, l’iter per realizzare il termovalorizzatore va quindi avanti. “La manifestazione d'interesse con le proposte di realizzazione è scaduta – aveva annunciato il sindaco ai microfoni di Teleradiostereo 92,7 nela mattinata di mercoledì 1° marzo - ora apriremo le proposte, vedremo quelle che sono arrivate e potremo mettere a gara concretamente il progetto". In serata è arrivato l'annuncio: è la multiutility, partecipata da Roma Capitale, ad aver fatto la prima mossa.

Entro 60 giorni la decisione sul proponente

Nei prossimi sessanta giorni, dunque, prima sarà verificata dai funzionari che fanno capo al dipartimento rifiuti, sia la completezza dell'informazione che i requisiti preliminari dei soggetti proponenti. Eseguiti questi accertamenti, le proposte saranno inoltrate al vaglio di una commissione di valutazione e, successivamente, verrà predisposta la gara citata dal sindaco.

L'ad Palermo: "Confermiamo impegno a supporto di Roma"

“Siamo entusiasti di aver presentato il nostro progetto in risposta all’avviso pubblico per il termovalorizzatore di Roma – ha dichiarato l’amministratore delegato Fabrizio Palermo -. Acea conferma così il proprio impegno a supporto di Roma Capitale, in particolare in un settore importante come la valorizzazione dei rifiuti. L'azienda conferma le strategie di sviluppo del Gruppo nei settori dell’ambiente e dell’economia circolare con un’attenzione sempre crescente alla sostenibilità e al territorio”.

Gualtieri: "Iter procede speditamente"

"Siamo soddisfatti perché si procede speditamente secondo la tabella di marcia che ci siamo prefissi - ha confermato il Sindaco -. Insieme agli altri impianti di riciclo e al piano per la riduzione dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata il termovalorizzatore è decisivo per il raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica, il superamento delle discariche, l'abbattimento delle emissioni e il miglioramento della raccolta. Alla conclusione dei lavori della commissione e sulla base del suo esame predisporremo il bando di gara, nel quale potranno essere introdotti eventuali elementi migliorativi. A breve sarà inoltre nominato l'Osservatorio indipendente e il suo Comitato tecnico-scientifico che avranno l'obiettivo di monitorare l'impatto ambientale degli impianti e dell'attuazione del Piano. Per la prima volta Roma ha un progetto strategico e organico sui rifiuti, al termine del quale le romane e i romani potranno vivere in una città finalmente pulita come merita”.

“Roma sta aspettando da troppo tempo e per troppo tempo - ha concluso Gualtieri - dopo la chiusura della discarica di Malagrotta Roma è stata nell'incredibile situazione di non avere impianti e quindi di dover pagare con le tasche dei romani un salatissimo invio dei rifiuti nelle discarica di mezzo Lazio e nei termovalorizzatori di mezza Europa”. L'obiettivo per l'operatività dell'impianto è il 2026.