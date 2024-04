"Gualtieri rinunci ai poteri speciali e apra confronto sul termovalorizzatore"

"Gualtieri rinunci ai poteri da commissario e apra il dibattito pubblico sul termovalorizzatore". A chiederlo con un documento inviato al sindaco di Roma è l'associazione Carteinregola, laboratorio civico composto da trenta cittadini provenienti da una rete di associazioni attive sul territorio.

L'inchiesta sull'acquisto del terreno

Il pressing sul sindaco commissario cresce. La Procura ha acceso un faro sulla compravendita del terreno di Santa Palomba che ospiterà l'impianto, a seguito della denuncia di alcuni comitati di zona, e sta vagliando la regolarità dell'operazione alla luce del prezzo pagato da Ama a privati, 7 milioni e mezzo di euro, cresciuto di 15 volte in 20 anni. Un'inchiesta che rinsalda la protesta mai sopita di chi, contrario alla realizzazione del termovalorizzatore che tratterà 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, non ha apprezzato la scelta nel merito, ma anche nel metodo. Il via libera all'impianto, si sa, è arrivato in forma rapida e semplificata sul piano amministrativo in forza dei poteri di commissario al Giubileo. Una scorciatoia ampiamente criticata. Così oggi, alla luce delle indagini in corso (senza ipotesi di reato né indagati), torna l'eco della protesta.

La richiesta al sindaco: "Si dimetta da commissario"

"Il sindaco Gualtieri ha preferito blindare il progetto con i poteri speciali, annullando di fatto ogni possibile confronto" spiegano dall'associazione Carteinregola. "Anche se, paradossalmente, il termovalorizzatore, individuato come opera strategica per il Giubileo, fin dall’inizio è stato ufficialmente inserito in un cronoprogramma che ne attestava la messa in esercizio dopo la fine dell’evento, e ad oggi si stima che possa superare di almeno tre anni l'ipotesi iniziale".

Insomma, è l'accusa, il sindaco avrebbe usato i poteri straordinari in deroga alle norme, comprese quelle a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, proprio come accade in situazioni eccezionali quali terremoti, inondazioni e altre calamità. Una strada che ha consentito di bypassare di fatto il piano rifiuti regionale, che non prevedeva termovalorizzatori, e qualunque forma di dibattito pubblico.

"Chiediamo al sindaco commissario Gualtieri, per la realizzazione di un'opera così controversa e impattante, di non utilizzare scorciatoie e deroghe alle normative, avocando a sé o a un ristretto gruppo di decisori scelte importanti e irreversibili, ma di avviare una fase di vero dibattito con la città: lo slittamento dei tempi previsti a questo punto fa venir meno anche l'ultimo alibi per ignorare le richieste di confronto dei cittadini". E ancora: "Riteniamo indispensabile che sia riaperta la possibilità di una modifica del progetto, a partire da una riduzione della portata dell’impianto il cui dimensionamento deve essere sorretto da calcoli rigorosi".

"Meloni sospenda la gara"

A rilanciare la richiesta di Carteinregola anche il comitato Rete Tutela Roma sud, tra i più forti sostenitori della campagna contro l'impianto: "Ricordiamo che la richiesta di dibattito pubblico è stata deliberata a giugno 2023 dai consigli comunali rappresentativi di oltre 250.000 abitanti".

Chiede invece di sospendere direttamente la gara pubblica, a seguito delle indagini della Procura, il comitato No inceneritore a Santa Palomba. "Oggi il Governo Meloni, di cui Gualtieri è commissario straordinario, non può più voltarsi dall'altra parte ma deve intervenire richiedendo la sospensione della gara fino a completamento delle indagini perché se un'ipoteca ultratrentennale su un'area straordinariamente ricca di storia e natura abitata da centinaia di migliaia di persone e che si estende dai Castelli romani fino al mare non è mai ammissibile, a maggior ragione non può esserlo oggi, con le indagini in corso che riguardano il terreno destinato a ospitare il mega impianto di incenerimento dei rifiuti della Capitale. Per tutte le altre forze politiche, partito democratico compreso, - concludono dal comitato - l'occasione di dimostrare da quale parte stanno a favore o contro l'incenerimento dei rifiuti, per la tutela di territori e abitanti o indifferenti alla loro salvaguardia.

Un appello rilanciato anche dalla consigliera regionale Alessandra Zeppieri, di Polo Progressista. "Abbiamo richiesto in più occasioni che venga rivisto il commissariamento che permetterebbe, con la scusa del Giubileo, la realizzazione di un camino di 600.000 tonnellate contro ogni principio di sostenibilità e rispetto dei territori. Oggi alla luce dell'inchiesta che mette sotto la lente il terreno in cui dovrebbe sorgere l’inceneritore, e in particolare il repentino cambio della destinazione d’uso e il suo valore, passato da 475mila euro nel 2002 ai 7,5 milioni a cui è invece stato comprato, chiediamo l'immediato annullamento della gara e del commissariamento sui rifiuti che nulla ha a che vedere con il Giubileo".