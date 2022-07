Gualtieri in visita al termovalorizzatore di Parigi

Il sindaco Roberto Gualtieri si trova oggi a Parigi per riannodare le fila del gemellaggio esclusivo che lega da 66 anni Roma e la capitale francese e rilanciare un percorso condiviso, a partire dai temi culturali, sociali e ambientali. Tra gli appuntamenti della giornata in programma anche l'incontro con la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo e una visita al termovalorizzatore nella cintura della capitale francese.

"Ribadiamo il nostro impegno - dichiara Gualtieri - a rilanciare il gemellaggio tra Roma e Parigi, un legame dall'alto valore simbolico che vogliamo tradurre in iniziative concrete e in un cammino comune che unisca queste due grandi capitali europee nell'affrontare le sfide del futuro all'insegna degli obiettivi che condividiamo, come la pace, l'inclusione, la lotta alle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici".

Gli appuntamenti parigini

Nella trasferta parigina, il sindaco è accompagnato dall'assessore alla Cultura, Miguel Gotor e dall'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. Alle 9.30 Gualtieri ha incontrato all'Hotel de Ville la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. A seguire, alle 10.30, inaugureranno insieme la mostra fotografica "CineRoma - Tournages dans la Citè Eternelle" sulle berges de Seine, nell'ambito del Festival "Dolcevita-sur-Seine" in programma dal 9 al 13 luglio, dedicata a Roma e che si svolge in contemporanea con la manifestazione "gemella" e speculare "Nouvelle Vague sul Tevere".

Quest'ultima è una sezione (inedita) del Festival "Isola del Cinema" dell'Isola Tiberina, che negli stessi giorni proporra' proiezioni, dibattiti in duplex e altri eventi dedicati a Parigi e alla cinematografia francese. Nel pomeriggio, alle 15, il sindaco visiterà appunto il termovalorizzatore del Centre de traitement Isseane (Syctom).

Di termovalorizzatore il sindaco Gualtieri è tornato a parlare in aula Giulio Cesare nell'ultima seduta di Consiglio, chiamato a fare il punto sul caos rifiuti seguito all'incendio di uno dei tmb di Malagrotta. L'ennesima crisi affrontata dalla città sembra aver convinto ancor di più il primo cittadino sull'urgenza di dotare Roma di un impianto proprio per lo smaltimento. L'impegno è però quello di affiancare al termovalorizzatore altri due impianti per riconvertire ceneri ed emissioni di co2. "Realizzeremo sistemi innovativi di cattura e riutilizzo delle emissioni di co2 e degli scarti della valorizzazione energetica, per azzerare completamente le emissioni, aumentare la produzione di energia pulita e riconvertire le ceneri in materiali utili a scopi quali il rifacimento delle strade".