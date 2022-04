"No all'inceneritore": Raggi e il M5s occupano l'aula durante il Consiglio

Uno striscione srotolato davanti agli scranni di giunta e sindaco con scritto "no inceneritore", mentre il Consiglio stava discutendo la delibera sugli Oepac per gli alunni diversamente abili. Il M5s, con anche l'ex sindaca Virginia Raggi, occupa l'aula Giulio Cesare per ribadire il no al termovalorizzatore annunciato dal sindaco Gualtieri. Tra le opposizioni il M5s è l'unica forza politica apertamente contraria all'impianto. D'accordo con i dem nel merito della scelta Lega, FdI, calendiani e renziani.

"Lampante la spaccatura, ormai pressoché totale e difficilmente sanabile, fra il Pd romano, con l'ex segretario Marco Miccoli secondo cui i consiglieri capitolini non fanno parte di una caserma pronta a obbedire ciecamente, e il Pd regionale asservito alle logiche zingarettiane" commentano i consiglieri. "Una contraddizione sotto gli occhi di tutti che rischia di far deflagrare un fuoco amico pronto a incenerire, è proprio il caso di dire, i dem. Noi, da parte nostra, rimarremo accanto ai cittadini dei territori vessati da questa scelta e ai comitati in prima linea per la battaglia contro questo scempio indegno".

Polemiche sul gesto arrivano dai consiglieri della lista Calenda: "Ancora un segnale di infantilismo politico dal Movimento 5 Stelle in Campidoglio: durante la seduta di Assemblea in cui stavamo discutendo la delibera sugli Oepac per gli alunni diversamente abili, gli eletti grillini hanno srotolato uno striscione non autorizzato in segno di protesta contro il termovalorizzatore" commentano i consiglieri della lista Calenda, Flavia De Gregorio, Francesco Carpano e Dario Nanni. "Fuori luogo, visto l'argomento che stavamo trattando, e al di là di ogni senso del pudore visto il fallimento della gestione rifiuti della giunta Raggi negli ultimi 5 anni. La sceneggiata dei 5S è continuata anche quando Baglio, capogruppo del Pd, ha chiesto di ristabilire l'ordine e la seduta è stata a quel punto sospesa".