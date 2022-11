Termovalorizzatore, Gualtieri lavora al bando: sarà presentato entro l’8 dicembre

L’invito dei Radicali ad indire un referendum consultivo è caduto nel vuoto. Il sindaco è sempre più intenzionato a procedere nella strada che porta a Santa Palomba: il sito dove verrà realizzato il termovalorizzatore.

La conclusione positiva della Valutazione ambientale strategica (Vas) segna un passo avanti verso l’obiettivo della giunta. Ora l’amministrazione è pronta a presentare la manifestazione d’interesse con cui selezionare il futuro o i futuri operatori chiamati a realizzare l’impianto.

La quantità di rifiuti da lavorare

Un’opera colossale, in grado di lavorare 600mila tonnellate l’anno di rifiuti. Una quantità di scarti non recuperabili sono quelli che si avrebbero anche con una raccolta differenziata al 65%. Una percentuale lontanissima da quella raggiunta nella capitale tant’è vero che ad oggi, ha ricordato l’assessora capitolina Alfonsi nel botta e risposta a distanza con la pentastellata Roberta Lombardi, “in Italia solo due città con più di 200mila abitanti ci riescono: Parma e Venezia”.

Perché una conferenza stampa

Confermata la scelta di ricorrere alla manifestazione d’interesse, che consente al miglior offerente di poter rilanciare sulle offerte migliorativi che altri operatori potrebbero presentare, si deve ribadire quale sia il ruolino di marcia. A questo, ed all’annuncio del bando, sarà dedicata una prossima conferenza stampa. La data non è ancora stata individuata ma dal Campidoglio fanno sapere che sarà entro i primi giorni di dicembre. Quindi, verosimilmente, prima della festività dell’Immacolata concezione: l’8 dicembre.

Il termovalorizzatore e le elezioni regionali

Non sarà possibile invece aspettare troppo tempo perché, la questione “termovalorizzatore”, oltre ad aver provocato la rottura con il M5s nazionale e la conseguente caduta del governo Conte, rischia di avere un peso importante anche nella definizione delle alleanze in vista delle prossime elezioni. Se è vero infatti che per la costruzione di questo impianto Gualtieri ha sempre potuto contare sul supporto della Lista Calenda, è altrettanto innegabile che ci sia ancora chi, all’interno della compagine democratica, ancora auspica di recuperare in extremis l’alleanza con i pentastellati.

Per questo in Campidoglio si vuole accelerare l’iter con cui portare all’indizione del bando. Servirebbe a mettere al riparo Gualtieri da indebite interferenze. Sui rifiuti il commissario/sindaco vuole avere le mani libere: l’incertezza del risultato alle prossime regionali, per il primo cittadino, non deve rappresentare un ostacolo al Piano rifiuti pensato per Roma.