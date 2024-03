Sindaci contro il termovalorizzatore. Gualtieri li invita in Campidoglio, ma non placa la protesta

Due ore di confronto fitto in Campidoglio non sembrano aver risolto molto. I sindaci dell'area compresa tra i Castelli e Pomezia continuano a non volerne sapere. Fermamente contrari alla realizzazione del termovalorizzatore, il cui progetto lo ricordiamo è a bando da novembre, hanno definito la riunione con Roberto Gualtieri "tardiva" e "insoddisfacente". Tra i rilievi sollevati le preoccupazioni sul trasporto dei rifiuti, sulla possibile captazione di acqua per il raffreddamento dell'impianto dalla falda acquifera della zona, già in sofferenza, le emissioni di anidride carbonica.

Il primo cittadino ha ospitato i colleghi di Nemi, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Frascati, Velletri, Ardea, Pomezia, Genzano, Ciampino e Colleferro nella sala delle Bandiere, dopo il convegno saltato del 15 marzo. L'incontro si è aperto con una relazione di Gualtieri sul progetto e sui suoi vantaggi, confermando la scelta e ribadendo la sua posizione in merito. "Si può discutere su dove farlo, mi pare legittimo che qualcuno dica non lo voglio sotto casa, ma il termovalorizzatore penso che sia oggi la scelta migliore esistente. E questo non è quello che dico io, ma è quello che dicono anche i magistrati e i governi, la quota indifferenziata oggi può andare in discarica o in termovalorizzazione".

"Mi dispiace che si costruisca una narrativa tossica" ha poi aggiunto il sindaco di Roma, "perché poi questi concetti si sedimentano e hanno delle conseguenze sui territori. Ognuno fa quel che vuole, ma lo dico come forma di consiglio. A me non va che si pensi che non si può più coltivare o fare il vino ad Ardea o a Velletri, oppure che non si possa andare in vacanza in un agriturismo ai Castelli romani, perché lì a venti chilometri c'è il termovalorizzatore. In tutta Italia e in tutta Europa nelle vicinanze dei termovalorizzatori si coltiva e si va in vacanza. Il termovalorizzatore che realizzeremo a Roma è una tecnologia avanzata e che non è inquinante". Gualtieri infine ha assicurato: "Abbiamo inserito l'istituto dell'Osservatorio, un organismo terzo e indipendente, che si insedierà il minuto dopo in cui sarà aggiudicata la gara per il termovalorizzatore".

Gli interventi dei sindaci

E quest'ultimo è l'unico elemento di reale apertura da parte di Gualtieri, secondo il sindaco di Albano Laziale, del Pd, Massimiliano Borelli. Per la sindaca di Frascati Francesca Sbardella, sempre area dem, "è stato un incontro tardivo, ce lo saremmo aspettato molto prima. Il sindaco non ha capito che con gli altri sindaci si fa rete, ci si confronta e non si impongono scelte per poi rincorrere per spiegare le motivazioni. Dovremmo lavorare insieme, questo è quello che abbiamo chiesto e che non ci è stato concesso".

Toni peggiori arrivano poi dai rivali politici di centrodestra. Per Pomezia, comune dove ricade l'area di Santa Palomba che ospiterà l'impianto, è intervenuta la sindaca Veronica Felici: "È stata una narrazione molto leggera, quindi un incontro poco concreto, ci ha raccontato la sua visione senza approfondire molto. Un incontro che avviene dopo almeno un anno. Non ha fatto altro che raccontarci ciò che già abbiamo letto sui giornali: la favoletta che questo ecomostro porterà benefici per i nostri territori. Ma quali benefici".

E ancora: "La verità è che se qualcuno avesse avuto dubbi circa il fatto che questo scempio ecologico avesse irreparabili ripercussioni dannose per i cittadini e i territori coinvolti - dalla salute al traffico alla logistica – adesso non li ha più, perché nel corso di questo incontro Gualtieri quei dubbi li ha trasformati in certezze". Resta critico anche Maurizio Cremonini, sindaco di Ardea. "Un incontro assolutamente insoddisfacente. Gualtieri non ha risposto alle domande che abbiamo fatto".