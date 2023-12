Termovalorizzatore, avanti tutta: per Gualtieri “Non ci sono particolari proteste”

Le proteste in Campidoglio ed i ricorsi presentati dai comitati non hanno scalfito le intenzioni del sindaco. Il termovalorizzatore si farà ed il primo cittadino è convinto si possa metterlo in funzione anche prima del previsto.

Un progetto poco contestato

Intervistato su Rai Radio1, Gualtieri è tornato a parlare dell’impianto con cui intende chiudere il ciclo dei rifiuti. “Il termovalorizzatore lo facciamo a Santa Palomba, nel comune di Roma” ha ricordato il sindaco secondo il quale, contro questo progetto, “non ci sono particolari proteste”. È rimasto sulle posizioni ribadite, lo scorso novembre, in occasione della presentazione del “secondo rapporto alla città”. E quindi, quello che andrà realizzato sul confine del municipio IX, resta un impianto all’avanguardia che pronto “per la fine del 2026, come abbiamo detto” ha ribadito ai microfoni di Rai Radio1.

Un impianto considerato necessario

Avanti tutta quindi con il termovalorizzatore, visto che anche “il PD sostiene questa cosa, che è necessaria” ha rimarcato Gualtieri. D’altra parte “non è che oggi la spazzatura non va nei termovalorizzatori, e anche nelle discariche, col treno, il pullman e la nave. Paghiamo di più per mettere la spazzatura nei termovalorizzatori degli altri, che ci fanno l'energia”. E quello di Santa Palomba, smaltendo 600mila tonnellate l’anno, sarà in grado id produrre 67,6 Megawatt al netto dell’autoconsumo, una potenza che equivale al fabbisogno energetico di 200 mila famiglie.

L'entrata in funzione del termovalorizzatore

Pronto per il 2026, “quando entra in funzione, nel 2027?”è stato domandato al sindaco. “Noi speriamo il prima possibile” ha risposto, ricordando che ora c’è una gara. Ed in infatti da novembre è oline l’avviso pubblico. Chi si candida a realizzare l’impianto, la RTI di cui fanno parte Acea Ambiente, Hitachi Zose Inova, Suez e Vianini Lavori, ha stilato un cronoprogramma che prevede il collaudo finale in un periodo compreso tra il 51esimo ed il 52esimo mese dalla pubblicazione della gara. Significa arrivare al 2028, ma il sindaco spera si possa fare anche prima dopotutto, finora, non ci sono state particolari proteste.