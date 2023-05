Termovalorizzatore, Gualtieri va avanti: “Schlein ha espresso un’opinione personale”

Le associazioni scese in piazza, le mozioni presentate in parlamento, e le richieste d’indire un referendum arrivate anche da esponenti della segreteria nazionale del PD, non spostano di una virgola quelle che sono le intenzioni del sindaco sul termovalorizzatore.

Intenzioni che il sindaco è tornato a ribadire nel corso della puntata di Omnibus andata in onda mercoledì 10 maggio. Per chiudere il ciclo di rifiuti Gualtieri punta sempre sull’impianto previsto a Santa Palomba. Un obiettivo che intende perseguire comunque. Anche se, come gli è stato evidenziato davanti alle telecamere di La7, “Schlein non lo ama”.

La mozione contraria bocciata in parlamento

“Vorrei ricordare che una mozione parlamentare contraria al termovalorizzatore è stata respinta in modo quasi plebiscitario. Tra l’altro non era nemmeno vincolante e l’avrei fatto comunque” ha aggiunto Gualtieri che si è dichiarato “confortato” dall’aver visto che quel provvedimento è stato bocciato da “4 quinti del parlamento della Repubblica”. Significa che, un'ampia parte degli eletti alla Camera ed al Senato, avendo bocciato la mozione, sono favorevoli all’impianto da 600mila tonnellate previsto a Roma Sud. E' questa la lettura che Gualtieri offre alle telecamere e che, di conseguenza, torna utile a legittimare un piano rifiuti che prevede anche il termovalorizzatore. Infrastruttura su cui, ha ricordato, “stiamo andando avanti”.

La posizione personale di Schlein

Ed il fatto che alla Schlein “non piaccia, ma lo accetti?” è stato obiettato dalla conduttrice Alessandra Sardone, a voler rimarcare che comunque il tema della sua realizzazione non sia poi così scontato, visto che non piace al leader del suo partito. Quella di Schlein però, per il sindaco, può essere confinata alla stregua di un’ “opinione personale”. La numero uno dei democratici, piuttosto restia ad affrontare il tema, aveva recentemente ribadito che “Il termovalorizzatore di Roma è una scelta che era stata presa dall'amministrazione di Roma prima del congresso del Pd e prima che si insediasse la segreteria”. Quindi prima del suo arrivo. E d’altra parte, però, non sembra nemmeno osteggiata dalla nuova segretaria.

Gualtieri considera chiuso il discorso

Insomma, non sarà chi ha sconfitto Bonaccini alle primarie e che, per inciso, da vicepresidente dell'Emilia Romagna governava una regione in cui i termovalorizzatori non sono certo banditi, che metterà i bastoni tra le ruote del sindaco. Anche perché, ha ribadito Gualtieri ad Omnibus, “Il PD ha respinto la mozione del M5s in parlamento” quella che era contraria alla costruzione dell’impianto. Pertanto, per dirla con le parole del sindaco “fine della discussione”: si va avanti.