Termovalorizzatore, “crea lavoro e riduce il C02”: le imprese dei servizi pubblici appoggiano Gualtieri

La pubblicazione del bando di gara rappresenta “un passaggio importante verso la realizzazione di un impianto fondamentale”. Non ha dubbi Filippo Brandolini, il presidente di Utilitalia, la federazione che riunisce quasi 450 imprese nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas.

Un impianto ritenuto fondamentale

All’indomani dell’annuncio della pubblicazione della gara per realizzare l’impianto di Santa Palomba, arriva un importante endorsment dal mondo imprenditoriale. Utilitalia, secondo uno studio che ha realizzato su “Rifiuti urbani, fabbisogni impiantistici attuali e al 2023”, valuta positivamente la realizzazione del termovalorizzatore che “avrà impatti positivi non solo sul Lazio ma anche su scala nazionale”. Perché l’impianto è considerato “fondamentale”? Perché, ha premesso il numero uno della federazione, “garantisce la corretta gestione del ciclo dei rifiuti” e consente di centrare i target europei al 2035”.

Il termovalorizzatore utile in tutto il Centro Italia

Per raggiungere i target Ue che prevedono entro il 2035 il 65% di riciclaggio effettivo e un utilizzo della discarica per una quota non superiore al 10% - viene ricordato nello studio di Utilitialia – il Centro avrà bisogno di recuperare energeticamente ulteriori 1,15 milioni di tonnellate di rifiuti e di trattare 650.000 tonnellate di organico. Ad oggi il Lazio paga una “carenza e cattiva dislocazione degli impianti” che ha importanti ricadute ambientali. Nel complesso il Centro Italia esporta 1,10 milioni di tonnellate dei propri rifiuti (il 17%) nonostante avvii già in discarica il 34,2% dei rifiuti. “Il termovalorizzatore di Roma – ha spiegato Utilitalia - consentirà di ridurre in maniera considerevole le spedizioni di rifiuti dal Centro verso altre regioni e verso l’estero”. Quindi non beneficerà solo la città, ma l’intero Centro Italia.

Il biossido di carbonio in meno nell'atmosfera

In concreto è stato stimato che la realizzazione di questo impianto consentirà di tagliare una quota consistente di questi spostamenti che, chiaramente, producono Co2. Saranno necessari 24mila viaggi in meno all’anno dei camion verso le regioni del Nord e verso l’estero, con un risparmio di 8.000 tonnellate di CO2 equivalente. Va poi tenuto in considerazione la produzione di energia, stimabile in circa 540.000 MWh (il 51% dei quali rinnovabili). Consentirebbe, come già spiegato dal Sindaco, di soddisfare il fabbisogno energetico di 200.000 famiglie. Se poi si sommano i benefici prodotti dalla riduzione dei viaggi, a quelli determinati dal recupero energetico,“ il termovalorizzatore di Roma porterebbe a un risparmio di circa 120.000 tonnellate di CO2 equivalente” a fatto sapere Utilitalia.

I posti di lavoro creati dal termovalorizzatore

“Il recupero energetico da rifiuti – ha commentato Filippo Brandolini – è la migliore alternativa alla discarica ed è complementare al riciclo, come dimostrano i dati di quelle zone che dotate di impianti registrano percentuali di differenziata e riciclo più alte”, Inoltre, ha sottolineato il numero uno di Utilitalia “è certificato dai vari modelli di analisi che un sistema integrato di impianti che riesca a chiudere il ciclo dei rifiuti, in prossimità, determini enormi benefici ambientali ed economici”. Tra i benefici è stata rimarcata anche la creazione di 150 posti di lavoro “compreso l’indotto e senza considerare le fasi di cantiere”. Motivo in più, per Utilitalia, per sposare il progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba