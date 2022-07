Governo Draghi in bilico, tra le condizioni di Conte anche il no al termovalorizzatore di Roma

Ci sono il no all'invio di nuove armi all'Ucraina, al ridimensionamento del reddito di cittadinanza e anche al termovalorizzatore di Roma tra le condizioni che Giuseppe Conte, capo del M5s, porrà al presidente del Consiglio Mario Draghi per restare nel governo.

È previsto per oggi, dopo giornate di tensione, un incontro tra i due a palazzo Chigi. Oggetto del confronto il decreto legge Aiuti, da convertire alle Camere entro il prossimo 16 luglio, sul quale l'esecutivo potrebbe chiedere un voto di fiducia. Il decreto, lo ricordiamo, contiene anche i poteri speciali al sindaco Gualtieri per la realizzazione di un impianto di smaltimento sul territorio della Capitale. Opzione che ha visto i 5 stelle da subito contrari, con una fetta di esponenti regionali più propensi al dialogo con il primo cittadino di Roma per salvare l'alleanza rossogialla, vedi l'assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi. E una fetta di intransigenti, vedi i consiglieri capitolini di opposizione con Virginia Raggi in testa. Alcuni parlamentari hanno tentato invano di modificare il testo prima del voto alla Camera con un emendamento che è però stato bocciato nella commissione Bilancio. Prevedeva di vincolare il piano rifiuti di Gualtieri al Pnrr, che stanzia fondi solo per l'economica circolare, e al piano rifiuti regionale, che non prevede termovalorizzatori.

L'ossicombustione come alternativa

L'alternativa al termovalorizzatore l'hanno spiegata sia Lombardi che il leader Beppe Grillo. Si chiama ossicombustione e prevede il trattamento dei rifiuti romani tramite combustione senza fiamma, a costi inferiori rispetto a quelli previsti dall'inceneritore classico.

"La 'senza fiamma' trasforma ad altissima efficienza e lo fa con un solo passaggio - ha sottolinea il comico genovese sul suo blog - facendo diventare uno scarto senza utilità in un prodotto, come per esempio delle perle vetrose che si possono usare per i pannelli isolanti nell'edilizia o abrasivi per l'industria, CO2 per usi commerciali e in futuro per usi come materiale di trasporto di idrogeno e ancora acqua pura per usi industriali e irrigui, ma anche tanta energia elettrica".

Una possibilità però scartata dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi. Per le quantità di rifiuti prodotte a Roma infatti sarebbe inapplicabile. Senza contare che la stessa Raggi la bocciò nel 2019. La proposta allora arrivò dal cda di Ama guidato da Lorenzo Bagnacani.