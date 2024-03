"Gualtieri nega la sala per il convegno sul termovalorizzatore"

È scontro tra i contrari al termovalorizzatore e il sindaco Gualtieri. Per questo pomeriggio era in programma un convegno in Campidoglio ma il comitato organizzatore, Rete Tutela Roma Sud, fa sapere di essere stato contattato dallo staff del sindaco che all'ultimo avrebbe negato l'utilizzo della sala del Carroccio, regolarmente prenotata tramite alcuni consiglieri capitolini.

"Hanno tentato di proporre alternative, senza la possibilità di avvisare i partecipanti con preavviso praticamente nullo, ma invano" spiegano dal comitato. "È inaccettabile in un Paese democratico una simile limitazione che impedisce di esprimere il pensiero in una sede istituzionale, diritto costituzionalmente garantito, a decine di associazioni romane".

Tra gli invitati al convegno i sindaci di Albano Laziale, Aprilia, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, Velletri, oltre ai parlamentari Andrea De Priamo (FdI), Ilaria Fontana (M5s) e ai consiglieri regionali Marika Rotondi (FdI), e di centrosinistra Claudio Marotta, Alessandra Zeppieri e Adriano Zuccalà (M5s).

"Chiediamo al sindaco Roberto Gualtieri di tutelare la democrazia, confermare la disponibilità della Sala e partecipare al confronto richiesto a più riprese, anche tramite le delibere dei consigli comunali che a giugno 2023 avevano chiesto l'apertura del dibattito pubblico" tuonano le associazioni. "Qualsiasi incontro con i sindaci e gli altri rappresentanti istituzionali che oggi avrebbero partecipato al convegno in Campidoglio, deve essere aperto alle associazioni. Sul termovalorizzatore gli hanno raccontato troppe bugie, che vogliamo smascherare, per non consegnare la città a un monopolio che le imporrebbe costi crescenti per i prossimi 35 anni, oltre a danni ambientali evitabili". Sala o no, l'appuntamento dei comitati rimane per le 15 in Campidoglio.

La versione del Comune

Sulla questione, dopo le polemiche sollevate, interviene il Campidoglio fornendo una propria versione dei fatti. "In merito a quanto dichiarato oggi da alcune associazioni contrarie alla realizzazione del termovalorizzatore, il Campidoglio precisa che non c’è stata alcuna censura. Visto il numero dei partecipanti e la concomitanza con un’altra iniziativa in Campidoglio agli organizzatori e’ stata proposta un’altra sala più capiente e funzionale o in alternativa un’altra data. Gli organizzatori hanno respinto entrambe le proposte e ciò dimostra il carattere strumentale delle polemiche".